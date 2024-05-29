Emekli bayram ikramiyesi ile artık kurbanlık alınamıyor! SGK Uzmanı Karakaş: Ödeme 15 bin lira olsun

29 May 2024 16:36 - Güncelleme : 29 May 2024 16:50

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

SGK düğmeye bastı, resmen cadı avına döndü! Emeklilik elde eden de var, işsizlik maaşı alan da

Kurban Bayramı’na kısa bir süre kala emeklinin gözü maaş ödemeleri ile ikramiye ödemelerine çevrildi. 2024 yılı bayram ikramiyesi 3 yapılan düzenleme ile 3 bin liraya çıkarılmıştı. Ancak alım gücünün düşmesi, fiyat artışları ikramiye ödemelerini etkisini azalttı.

2023 yılında dini bayramlarda ödenen 2 bin liralık bayram ikramiyesinin Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi olarak bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesi beklentileri 5 bin lira seviyesine çıkarmıştı. Ancak hükümet 2 bin liralık ikramiyeyi 3 bin liraya çıkararak 5 bin lira beklentisini rafa kaldırmıştı.

EMEKLİNİN SEYYANEN ZAM, KÖK MAAŞ VE İKRAMİYE TALEPLERİ VAR

Bu yıl ilk bayram ikramiyeleri de Ramazan Bayramı’nda ödendi. İkramiye tutarı 3 bin lira olarak ödenirken Kurban Bayramı için ödenecek tutarın enflasyon ve fiyat artışları nedeniyle 5 bin liraya çıkarılması beklentisi yine gündeme geldi. Milyonlarca emekli maaş zamları, seyyanen zam, kök maaş artışı gibi beklentilerine ikramiyenin yükseltilmesi taleplerini de eklediler.

“İLK İKRAMİYE VERİLDİĞİNDE KURBANLIK ALINABİLİYORDU”

Emeklinin ikramiyesi ile ilgili TGRT Haber ekranlarında soruları yanıtlayan SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “3 bin liralık Kurban Bayramı ikramiyesini her seferinde yetersiz olduğu konusunda herkes hemfikir. Kurban Bayramı ikramiyesi ile ne zaman ortaya çıktı? İlk kez 2018 yılında çıktığında, Diyanet’in verilerine baktığımız zaman o zaman 850 TL’ye emekli kurban alabiliyordu. Ve hatta o zaman yüzde 15’de ceplerine kalıyordu.” dedi.

“BAYRAM İKRAMİYESİ İLE ÇAY, ŞEKER, ÇİKOLATA BİLE ALINAMIYOR”

Bayram ikramiyesinin emeklinin ihtiyaçlarını bile karşılamadığını dikkat çeken Karakaş, “Şu an 3 bin lira ile emekliler çay, şeker ve çikolata dahi alamıyor. İkramiyenin artırılması elzemdir. Dolayısıyla bütün bu toplumsal sorunlara duyarlı olmak lazım. ‘Ekonomik kriz ve enflasyonla mücadele ediyoruz’ diyebilirsin ama yoksullaşmayı derinleştirmenin ve bütün bu yükü emeklilerin üzerine yüklemenin bir anlamı yok.” diye konuştu.

İKRAMİYE İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ MECLİS’E VERİLDİ

Kurban Bayramı ikramiyesi ile ilgili Meclis’e bir kanun teklifinin verildiğini belirten SGK Başuzmanı İsa Karakaş, “Bu kanun teklifinde en az 15 bin lira olması öngörülüyor. 15 bin bile çok yüksek bir rakam değil. Ancak küçükbaş bir kurbanlık alınabilir. Kanun teklifini muhalefet verdi. İktidar da destekleyip en azından Kurban Bayramı’nda emeklilerimiz kurban kessin isteriz” ifadelerini kullandı.