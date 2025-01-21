Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Faruk Erdem net rakam verdi: "Daha yüksek olabilir"

21 Ocak 2025 12:08 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:09

Emekli bayram ikramiyelerinde yeni rakamlar merakla bekleniyor. 2024 yılında 3000 TL olarak belirlenen bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı öncesinde yeniden gündemde yerini alıyor. Emekliler için yapılan maaş zamlarının yetersiz kaldığı tartışılırken, uzman isim Faruk Erdem, ikramiyelerin daha yüksek bir seviyeye çıkabileceğini belirtti. İşte, Ramazan ve Kurban Bayramı için ikramiye ödeme tarihlerine dair detaylar...

2025​ yılında emekli maaşlarına yapılan zamların yanı sıra, Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerindeki artış beklentisi gündemde yerini alıyor. Şu an her bir bayram​ için 3.000 TL olarak ödenen emekli​ ikramiyelerinin, 4.000-5.000 TL seviyelerine çıkarılması planlanıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Ne zaman ödeme yapılacak? İşte detaylar:

2025 ZAMLI EMEKLİ MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Konuya ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, Ocak ayında zamlı maaş ödemeleri şu tarihlerde gerçekleşiyor diyerek tarihleri paylaştı:

Memur Emeklileri: 1-5 Ocak’ta maaşlarını aldı, enflasyon farkları ise ay sonunda yatırılacak.

SSK Emeklileri: 17-26 Ocak arasında zamlı maaşlarını alıyor.

Bağ-Kur Emeklileri: 25-28 Ocak’ta zamlı maaşları yatırılacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

2024 yılında 3.000 TL olan bayram ikramiyelerinin artırılması gündemde en çok konuşulan konular arasında yerini almaya devam ediyor. Faruk Erdem, ikramiyelerin 4.000-4.500 TL arasında olabileceğini, hatta 5.000 TL’ye kadar çıkabileceğini belirtti. Kesin rakamın bayram öncesinde açıklanması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ

Ramazan Bayramı: 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında belli olacak. İkramiyeler, bayramdan bir hafta önce 24-28 Mart’ta ödenecek.

30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında belli olacak. İkramiyeler, bayramdan bir hafta önce 24-28 Mart’ta ödenecek. Kurban Bayramı: 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.

TEMMUZ ZAMMI VE TOPLU SÖZLEŞME SÜRECİ

Temmuz 2025: Memur emeklileri 1-5 Temmuz’da maaşlarını alacak, zam farkları ay içinde yatırılacak. 17-26 Temmuz’da SSK, 25-28 Temmuz’da Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını alacak.

Toplu Sözleşme Görüşmeleri: 2025 yılı, kamu çalışanları için toplu sözleşme yılı olacak. Ağustos ayında memur toplu sözleşmeleri gündeme gelecek.