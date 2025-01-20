SSK ve Bağkur emeklisi için düşük faizli kredi fırsatı!

20 Ocak 2025 15:14 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 15:25

Ziraat Bankası, milyonlarca emekliye bir nebze de olsa rahat nefes aldıracak özel kredi kampanyasını duyurdu. Banka, düşük faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla milyonlarca emekliye finansal destek sağlıyor.

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Emeklilere yönelik sunduğu avantajlı finansal çözümlerle dikkat çeken Ziraat Bankası​, yeni bir kredi kampanyasıyla emeklilerin yanında olmaya devam ediyor. Bu özel kampanya sayesinde emekliler​, düşük faiz oranları ve esnek ödeme seçenekleriyle ihtiyaç duydukları nakit desteğini kolayca elde edebilecek.

17 BİN TL’YE KADAR KREDİ İMKANI

Ziraat Bankası, maaşını bankadan alan tüm emeklilere 17 bin TL’ye kadar kredi kullanma olanağı sunuyor. Bu kredi, ev tadilatı, çocukların eğitim masrafları ya da beklenmedik giderler gibi pek çok farklı ihtiyaç için çözüm sağlıyor.

DÜŞÜK FAİZ VE ESNEK ÖDEME SEÇENEKLERİ

Kampanya kapsamında sunulan krediler, bütçe dostu düşük faiz oranlarıyla emeklilerin ekonomik yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Ayrıca, ödeme planlarının maaşa endeksli olması sayesinde emekliler, gelirlerine uygun şekilde borçlarını kolayca ödeyebilecek. Uzun vadeli ödeme seçenekleri ise emeklilere borçlarını daha rahat bir şekilde kapatma imkanı tanıyor.

BAŞVURU VE KOLAY ERİŞİM

Krediden yararlanmak isteyen emekliler, hem bankanın şubelerinden hem de online başvuru kanallarından işlemlerini hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

BAŞVURU ÖNCESİ DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Emeklilerin kredi başvurusunda bulunmadan önce faiz oranları, vade seçenekleri ve ödeme koşulları gibi tüm detayları dikkatlice değerlendirmesi büyük önem taşıyor. Ziraat Bankası yetkililerinden detaylı bilgi almak, emeklilerin finansal planlamalarını daha bilinçli bir şekilde yapmalarını sağlayacaktır.