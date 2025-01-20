EYT'den ilk emekliler çıktı: Sıradakiler 10 yıl bekleyecek! Özgür Erdursun emeklilik bekleyenler için yeni takvimi açıkladı
EYT’de ilkler emekli oldu, sıradakiler için 10 yıllık plan açıklandı. Emekli olacaklar için yol haritası netleşiyor. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 10 yıllık bekleyiş için yeni sürecin detaylarını açıkladı. İşte EYT yasasının 10 yıllık tablosu.
EYT’de gözler gelecek 10 yıla çevrildi. İlk emeklilik dalgası gerçekleşti. Geriye kalanların emeklilik hayali 10 yıla yayılacak. Kötü haberi SGK uzmanı Özgür Erdursun verdi. Erdursun, resmen son zamanların emeklilik fotoğrafını çekti. Emeklilik hayali kuranlar için uzun soluklu süreç başlıyor.
EYT'DE GÖZLER GELECEK 10 YILDA
Özgür Erdursun'un Dünya Gazetesi'nde yazdığı köşe yazısından öne çıkanlar şöyle;
"Ülkemizde EYT öncesinde ortalama aylık 35 bin kişi emekli oluyordu. EYT yasası çıkalı 22 ay oldu ve bu süreçte EYT yasası çıkmasaydı yaklaşık 770 bin kişi zaten emekli olacaktı. Bu durumda EYT ile normal şartlarda henüz emekliliği gelmemiş fakat EYT ile emeklilik hakkı elde etmiş 1 milyon 668 bin 546 kişi var. EYT yasası çıkmamış olsaydı zaten 770 bin kişi bugün itibariyle emekli olacaktı. EYT ile 770 bin kişinin emekliliği birkaç ay önceye çekilmiş oldu.
EMEKLİLİK HAYALİ 10 YILA YAYILACAK
EYT yasası ile emeklilik hakkı elde edenlerin büyük bir kısmı emekli oldu geriye kalanların emeklilikleri 10 yıla yayılacak.
9/9/1999 sonrasında 30/04/2008 tarihine kadar sigortalı olan kadınlar 58, erkekler 60 yaşında emekli olacak.1/5/2008 sonrasında sigortalı olanların yaşı kademeli olarak 65 yaşına kadar çıktı. Son olarak vergi indirimli emeklilik iptal edildi. Tüm bunları da göz önüne aldığımızda sigortalı sayısı arttıkça emekli sayısı daha az oranda artacak. Bu durumda aktif/pasif dengesi ilerleyen yıllarda daha iyi olacak gibi gözüküyor.
Ülkemizde kayıtlı 25 milyon 823 bin çalışan var, toplam yaşlılık aylığı alanların sayısı 11 milyon 957 bin 914 kişi. Sadece yaşlılık aylığı alanlara göre aktif/pasif dengemiz 2.17’dir. Dul yetimleri de hesaba dahil ettiğimizde 25 milyon 823 bin çalışana göre toplam dul ve yetimlerle birlikte 16 milyon 605 bin 724 kişiye düzenli sürekli ödeme yapılıyor, bu durumda aktif/ pasif dengemiz 1.55’dir."