Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Özgür Erdursun hesapladı: İşte çıkan çarpıcı rakam

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere verilen bayram ikramiyesinin yıllar içindeki reel değer kaybına dikkat çekerek çarpıcı bir hesaplama yaptı. Erdursun, 2018 yılında başlatılan bayram ikramiyesi uygulamasının başladığı dönemde asgari ücretin 1603 TL olduğunu, o dönemde verilen 1000 TL’lik ikramiyenin asgari ücretin yüzde 62,5’ine denk geldiğini hatırlattı.

İKİ BAYRAM İÇİN VERİLMESİ GEREKEN RAKAM 27 BİN 630 LİRA

2025 yılı itibarıyla net asgari ücretin 22.104 TL’ye yükseldiğini belirten Erdursun, 2018’deki oran korunursa bayram ikramiyesinin 13.815 TL olması gerektiğini söyledi. Bu hesaba göre, emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı’nda toplamda 27.630 TL ikramiye verilmesi gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl, 17.002 TL olan net asgari ücrete kıyasla 3.000 TL’lik bayram ikramiyesinin oran olarak yüzde 17,65’e düştüğünü belirten Erdursun, bu yıl için beklentilerin karşılanmasını umut ettiğini belirtti. Erdursun, yetkililere seslenerek, "Umarım 4 bin lira yaptık deyip konuyu kapatmazlar" ifadesiyle ikramiyenin daha adil bir seviyeye çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.