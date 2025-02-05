Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi! İşte kulislerde konuşulan son rakamlar

05 Şubat 2025 10:12 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 10:12

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte emekliler gözünü ikramiyeye çevirdi. Emekli maaşlarına yapılan zam beklentileri karşılamazken, Ramazan ayına az bir zaman kala milyonlarca emekli bayram ikramiyelerine olası bir artış olup olmayacağını merak ediyor. Peki, farklı zam senaryolarında bayram ikramiyesi ne kadar olabilir? İşte merak edilen detaylar...

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75’lik zammın beklentileri tam olarak karşılamaması sonrası, yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinde artış beklentisi yeniden gündeme geldi.

EMEKLİ İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Haberglobal'de yer alan habere göre, kulislerde, ikramiyelerin en az 3 bin 500 TL’ye, en fazla ise 4 bin 500 TL’ye yükseltilebileceği konuşulurken, hükümet kanadından henüz resmi bir adım atıldığına dair açıklama gelmedi.

Bayram ikramiyesi uygulaması ilk olarak 2018’de bin lira olarak hayata geçirilmiş, 2021’de 1.100 TL’ye, 2023’te 2 bin TL’ye, 2024’te ise yüzde 50’lik bir artışla 3 bin TL’ye yükseltilmişti. Şimdi ise emekliler, bu rakamın enflasyon karşısında artırılmasını bekliyor.

BÜTÇE DENGELERİ VE ZAM İHTİMALİ

Türkiye genelinde 16 milyon 650 bin emekli bulunuyor ve mevcut 3 bin TL’lik bayram ikramiyesi bile bütçeye yaklaşık 100-110 milyar TL’lik bir yük getiriyor. Dolayısıyla, olası bir artışın kamu maliyesine etkisi dikkatle değerlendiriliyor. Yetkililer, nihai kararın bütçe dengeleri doğrultusunda şekilleneceğini belirtiyor.

Ramazan ayının 1 Mart’ta başlayacak olması nedeniyle, ikramiyelerin de önümüzdeki günlerde yeniden gündeme gelmesi bekleniyor. Hükümetin bu konuda nasıl bir yol izleyeceği, emeklilerin gözü kulağı yetkililerden gelecek açıklamalarda olacak.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.