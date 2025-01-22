Emekli bayram ikramiyesinde 4 formül! İlk kez gündeme geldi: Zam senaryoları netleşiyor

22 Ocak 2025 09:14 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 09:38

2025 Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda emeklilerin alacağı bayram ikramiyeleriyle ilgili meraklar giderek artıyor. Geçtiğimiz yıl toplamda 6 bin TL olarak hesaplara yatırılan ikramiye, bu yıl zam beklentisiyle gündemde konuşuluyor. Özellikle 8 bin TL’lik bir formül dikkatleri üzerine çekerken, hangi kriterlere göre ödeme yapılacağı ve net rakamın ne olacağı ise büyük bir soru işareti. Peki, 2025 emekli ikramiyesi ne kadar olacak, kim ne kadar alacak? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? İşte detaylar...

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Faruk Erdem net rakam verdi: "Daha yüksek olabilir"

Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Faruk Erdem net rakam verdi: "Daha yüksek olabilir"

2025 yılına girerken emekliler, Ocak ayında maaşlarına yapılan zammın ardından gözlerini bayram ikramiyelerine çevirdi. Hem Ramazan hem de Kurban Bayramı için ödenmesi beklenen emekli ikramiyelerinde zam beklentisi giderek artıyor. Bu yıl emekli bayram ikramiyelerine yönelik 4 farklı zam formülü gündemde konuşulmaya başlandı.

2025 BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

2025 Ramazan Bayramı, 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında kutlanacak. Arife günü 29 Mart Cumartesi olduğundan, ikramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihlerinde gerçekleşecek. Bu bayrama ait ikramiyelerin ise büyük olasılıkla 2-5 Haziran tarihleri arasında ödeneceği tahmin ediliyor.

2025 BAYRAM İKRAMİYESİ İÇİN 4 ZAM FORMÜLÜ

Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyeleri 2000 TL’den yüzde 50 artışla 3000 TL’ye yükselmiş ve emeklilere her iki bayramda toplam 6000 TL ödeme yapılmıştı. Ancak maaş artışlarının enflasyon karşısında yetersiz kalması nedeniyle 2025 yılı için zam beklentisi arttı. İşte gündemdeki 4 farklı zam formülü:

1. FORMÜL: 6 AYLIK ENFLASYON ORANI

Bu formüle göre, ikramiyelere yüzde 15,75 oranında bir zam yapılabilir. Böyle bir durumda bayram ikramiyeleri 3.472,50 TL’ye yükselebilir. Yuvarlama ile bu rakamın 3500 TL olarak belirlenmesi muhtemel.

2. FORMÜL: YILLIK ENFLASYON ORANI

2024 yılı enflasyonu yüzde 44,38 olarak gerçekleşti. Bu oran baz alınarak bir artış yapılırsa, bayram ikramiyesi 4.331 TL’ye çıkabilir. Bu durumda emeklilere iki bayram için toplamda 8.662 TL ödeme yapılabilir.

3. FORMÜL: SABİT ARTIŞ

Eğer geçtiğimiz yıl olduğu gibi sabit bir artış yapılır ve ikramiyeye 1000 TL eklenirse, tutar 4.000 TL’ye yükselecek. Bu durumda emeklilere iki bayramda toplam 8.000 TL ödeme yapılmış olacak.

4. FORMÜL: YÜZDE 50 ARTIŞ

Geçtiğimiz yıl uygulanan yüzde 50 zam formülü bu yıl da tekrarlanırsa, bayram ikramiyesi 4.500 TL’ye çıkacak. Böylece toplam ödeme 9.000 TL’ye ulaşacak.

DUL VE YETİMLER DE FAYDALANACAK

Bayram ikramiyelerindeki artış dul ve yetim aylığı alanları da kapsayacak. Hisseleri oranında ödeme alacak olan dul ve yetimler, şu şekilde faydalanacak:

Ölüm aylığı oranı yüzde 75 olan bir kişi, mevcut durumda 2.250 TL alırken;

İkramiye 3.500 TL’ye çıkarsa 2.625 TL,

4.000 TL’ye çıkarsa 3.000 TL,

4.331 TL’ye çıkarsa 3.248 TL,

4.500 TL’ye çıkarsa 3.375 TL ödeme alacak.

Aynı zamanda birden fazla aylık alanlar, en yüksek ödemeye imkan tanıyan dosya üzerinden bayram ikramiyesini alacak.

2025 yılı için emekli ikramiyelerine yönelik son kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.