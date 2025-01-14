Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Özgür Erdursun rakam vererek duyurdu: Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da!

14 Ocak 2025 09:08 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 09:30

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına yüzde 15,75, memur emekli maaşlarına ise yüzde 11,54 oranında zam yapıldı. En düşük emekli maaşı 14.469 TL'ye yükselirken, bu artış emeklileri tatmin etmedi. 16 milyon emekli, 30 Mart'ta başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde ikramiyelere odaklanmış durumda. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 zamla toplamda 6 bin TL'ye çıkan emekli ikramiyelerinin 2025 yılında ne kadar olacağı ve yeni bir zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun, konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Emeklilere her yıl bayram​ öncesi ödenen ikramiye​ için gözler 2025​ yılına çevrildi. 16 milyondan fazla emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyeleri için artış beklentisi yükselirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'ın açıklamaları merakla bekleniyor. 2024 yılında 2000 TL’den yüzde 50 zam ile 3000 TL’ye yükseltilen ikramiye, Ramazan ve Kurban Bayramlarında toplamda 6000 TL olarak emeklilere ödenmişti.

2025 İKRAMİYESİ İÇİN BEKLENTİLER

Mynet’in haberine göre, SGK uzmanı Özgür Erdursun, ikramiyelerin artış göstereceğini tahmin ediyor. Erdursun, yaptığı açıklamada, "Bayram ikramiyelerinde rakam artacaktır diye düşünüyoruz ama asgari ücrete yüzde 30 emekli​ aylıklarında yüzde 15,75 oranında artış yapıldı. Konu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bir açıklama bekleniyor. Refah payı bu hafta oldu oldu bir daha da olmayacak zaten. Olmaz ise bu durumda da bayram ikramiyelerinde çok yüksek bir rakam beklememek lazım." ifadelerini kullandı.

Erdursun, emeklilere yapılacak bayram ikramiyesiyle ilgili yüzde 16,5’luk bir artışla 3500 TL veya yüzde 33 oranında bir zamla 4000 TL olabileceğini belirtti. Bu durumda, 2025 yılı itibarıyla iki bayram için toplamda 7000-8000 TL arasında ödeme yapılabileceği öngörülüyor. Ancak yüksek artışlar için bütçe çalışmalarının önemli olduğunun altı çiziliyor.

MECLİS DÜZENLEMESİ ŞART

Bayram ikramiyelerindeki olası zam için hükümetin teknik ve bütçe çalışmalarını tamamlamasının ardından TBMM’ye yasa teklifi verilmesi gerekiyor. Yasanın Mart ayında Resmi Gazete’de yayımlanması durumunda, emekliler zammı alabilecek.

2025 İKRAMİYE ÖDEME TAKVİMİ

Ramazan Bayramı: 30 Mart 2025 Salı günü başlayacak. İkramiye ödemeleri 24-28 Mart tarihleri arasında yapılacak.

Kurban Bayramı: 6-9 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. İkramiyeler bayramdan önceki hafta hesaplara yatırılacak.

300 MİLYAR LİRADAN FAZLA MALİYET

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2018’de başlayan uygulamanın en düşük emekli maaşını 10 bin TL’ye çıkarma ve bayram ikramiyelerindeki artışlarla toplam maliyetin 300 milyar TL’yi geçtiğini belirtmişti. Bu tedbirlerle emeklilere ekonomik destek sağlanması hedefleniyor.

Emekliler için yapılacak zam ve düzenlemelerle ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.