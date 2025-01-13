Emekliler için yeni müjde! Emek Pazarı devreye alındı: Tam 81 ilde indirimli alışveriş imkanı

13 Ocak 2025 09:43 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 10:05

Emekliler için yeni uygulama başlatıldı. Fahiş fiyat artışlarına karşı emeklileri rahatlatacak proje hayata geçti. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilere uygun fiyatlı ürünler sunmak amacıyla “Emek Pazarı” adlı sanal marketi kurdu. Üstelik emekliler platform üzerinden yalnızca alışveriş yapmakla kalmayıp ürettikleri ürünleri de satabilecekler. İşte 81 ilde indirimli alışveriş imkanı sunan 'Emek Pazarı' uygulaması detayları.

Emekliler için çeşitli destek projeleri de hayata geçirilmeye devam ediyor. Türkiye Emekliler Derneği​ (TÜED), emekliler için "Emek Pazarı" adlı sanal marketi kurdu. Ayrıca ilerleyen zamanlarda emeklilerin ürettikleri ürünlerini de satabileceği "Sanat Sokağı" ve "Kariyer Sepeti" gibi sosyal sorumluluk alanlarının da hayata geçmesi bekleniyor.

EMEKLİLER İÇİN EMEK PAZARI KURULDU

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), emeklilere uygun fiyatlı ürünler sunmak amacıyla "Emek Pazarı" adlı sanal marketi kurdu. Bu sanal market, gıda, giyim, kozmetik, deterjan ve teknolojik ürünlerin üreticilerden direkt temin edilerek emeklilere sunulmasını sağlayacak. Emekliler bu sayede 81 ilden indirimli alışveriş yapabilecek.

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın, fahiş fiyat artışı yapılan ürün ve hizmetlerin boykot edilmesi yönündeki çağrısını dikkate aldık. 'Emek Pazarı' adını verdiğimiz bir sanal market kurduk.

Fahiş fiyat artışlarına karşı emeklilere alternatif sunmak için hayata geçirdiğimiz sanal market uygulamasıyla üreticilerle tüketicileri aracısız buluşturuyoruz. TÜED üyesi emekliler, sanal marketimizde kargo ücreti ödemeden 81 ilden alışveriş yapabiliyor."

EMEKLİLER KOLAYCA ERİŞEBİLECEK

TÜED üyesi emekliler sanal market uygulamasına doğrudan tanımlı olacak. Kullanıcı adı olarak TC kimlik numaralarını, şifre olarak ise TC kimlik numaralarının son 6 rakamını kullanarak kolayca alışveriş yapabilecek.