SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! İşte kök maaş hesaplama detayları

12 Ocak 2025 22:15 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 00:03

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için en düşük maaşlara yapılan düzenleme ile taban maaşlar ve kök maaş hesaplamaları yeniden şekillendi. 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe giren düzenlemeyle, emeklilerin maaşlarına yapılan zam oranları ve hazine destekleri dikkat çekti. İşte detaylar...

SSK​ ve Bağ-Kur​ emeklilerini ilgilendiren en düşük emekli maaşı zammıyla ilgili sorular yanıt bulmaya başladı. En düşük emekli maaşında gözler TBMM'nin onayında... Ekonomi yazarı Faruk Erdem kök maaş hesaplamanın detaylarını yazdı. Emeklilerin 2025 yılı ilk maaşlarını alacakları tarih de belli oldu.

YENİ MAAŞ ARTIŞ ORANLARI

2025 yılı Ocak ayı enflasyon artışları, 16 milyon emekli ve 4 milyondan fazla kamu çalışanını etkiledi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranına göre yüzde 15,75 zam alırken, memurlar ve memur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 11,54 olarak belirlendi. Bunun yanı sıra, en düşük emekli maaşı olan 12.500 TL, yüzde 15,75 oranında artırılarak 14.469 TL’ye yükseltildi.

TABAN MAAŞ VE KÖK MAAŞ NEDİR?

Kök maaş, emeklinin prim ödemeleri üzerinden hesaplanan ve esas aylığını ifade eden tutardır. Bu maaşa, her ay yüzde 4 oranında ek ödeme eklenerek banka hesabına yatırılmaktadır.

Taban maaş, hükümetin belirlediği en düşük emekli maaşıdır. Eğer emeklinin kök maaşı taban maaşın altındaysa, aradaki fark Hazine tarafından sosyal destek yoluyla karşılanır.

Örneğin:

Net maaşı 11.000 TL olan bir emeklinin, yüzde 15,75’lik Ocak zammıyla maaşı 12.733 TL’ye yükselir. yüzde 4 ek ödemeyle bu tutar 13.243 TL’ye çıkar. Ancak 14.469 TL’lik taban maaşa ulaşmak için 1.226 TL Hazine desteği sağlanır.

Net maaşı 11.500 TL olan bir emeklinin, yüzde 15,75’lik zam sonrası maaşı 13.311 TL’ye ulaşır. Yüzde 4 ek ödemeyle bu tutar 13.844 TL olur. Hazine desteği ile taban maaş 14.469 TL’ye tamamlanır.

MEMUR EMEKLİLERİNDE DURUM

Memur emeklileri için de kök maaş uygulaması geçerlidir. Her ay yüzde 4 oranında ek ödeme alırlar ve aylıkları bu kök maaş üzerinden hesaplanır. Ancak taban maaş uygulaması, yalnızca SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsar.

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, yeni maaşlarını 17 Ocak - 28 Ocak tarihleri arasında alacak.

Memur emeklileri, maaşlarını 15 Ocak itibarıyla zamlı olarak alacak, fark ödemeleri ise ay içerisinde yapılacak.

Taban maaş artışı, TBMM’den yasa geçtikten sonra yürürlüğe girecek. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte emeklilere yeni taban maaşlar ödenmeye başlanacak.

2019’da başlatılan taban maaş uygulamasıyla, emeklilerin yaşam koşullarını iyileştirmek ve en düşük maaş alan emeklilere destek olmak hedeflenmişti. Bu düzenleme, hem sosyal destek sağlıyor hem de maaş adaletini gözetiyor.

ÖDEME REHBERİ

Taban maaş: 14.469 TL

Kök maaş + %4 ek ödeme: Gerçek maaşınız bu iki kalemden oluşur.

Hazine desteği: Maaşınız taban maaşın altındaysa fark Hazine tarafından karşılanır.

Emeklilere yapılacak bu ödemelerle ilgili daha fazla detay, TBMM’den geçecek yasanın ardından netleşecek. 2025 yılında hem maaş artışları hem de Hazine destekleriyle, emeklilerin gelir düzeyinin artırılması hedefleniyor.

E-DEVLET'TEN EMEKLİ KÖK MAAŞ ÖĞRENME

Milyonlarca emekli vatandaş ise kök maaşı bulma yöntemlerini merak ediyor. Kök maaş, ek ödemeler hariç tutularak hesaplanan emekli maaşıdır.

4A kök maaşı hesaplama yöntemi şöyle;

e-Devlet’e giriş yapın ve “4A Emekli Aylığı” yazın. “Detay” sekmesine gidin. “5510 Ek 19 Miktarı” tutarını not alın. Bu tutarı, 12.500 TL’den çıkararak kök maaşı bulun.

4B kök maaşı hesaplama yöntemi;

e-Devlet’e giriş yapın ve “4B Emekli Aylığı” yazın.

İlk bağlantıya tıklayın.

"Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı” kısmındaki rakamı, 12.500 TL’den çıkararak kök maaşı hesaplayın.