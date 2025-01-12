Son dakika | Köprü, otoyol ve tünel geçiş ücretleri zamlandı! İşte 2025 tarifesi

12 Ocak 2025 22:21 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 22:56

Son dakika haberine göre köprü ve otoyol geçiş ücretleri zamlandı. İşte 2025 yılı için Avrasya Tüneli, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü geçiş ücretleri...

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre yeni yılda otoyol ve köprü geçiş ücretleri belli oldu. 2025 yılı köprü ve otoyol geçiş ücreti​ tarifesine göre 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçiş ücreti 47 TL olarak belirlenirken, Osmangazi Köprüsü’nde bu ücret 795 TL, Çanakkale Köprüsü 790 TL, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde ise 80 TL oldu.

Buna göre;

Osmangazi Köprüsü 555 liradan 795 liraya

555 liradan 795 liraya Çanakkale Köprüsü 585 liradan 795 liraya

585 liradan 795 liraya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü 33 liradan 47 liraya

ve 33 liradan 47 liraya Yavuz Sultan Selim Köprüsü 70 liradan 80 liraya yükseldi.

AVRASYA TÜNELİ DE ZAMLANDI

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine 13 Ocak 2025 itibarıyla yüzde 44,23 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre, otomobiller için geçiş ücreti 225 TL, minibüsler için 337 TL olarak belirlendi. Motosiklet geçiş ücretine ise yüzde 187,78 oranında zam yapılarak 60,80 TL’den 175 TL’ye çıkarıldı. Gece saat 00:00 ile 04:59 arasında geçişler yüzde 50 indirimli olacak. Bu kapsamda, otomobiller 112,5 TL, minibüsler 168,75 TL ve motosikletler 87,5 TL ücretle geçiş yapabilecek.