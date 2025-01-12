İş arayanlara müjde! İŞKUR’dan 2025 için 150 milyar TL kaynak: Bakan Işıkhan açıkladı

12 Ocak 2025 14:09 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:11

İŞKUR'un istihdamı artırma programları için 150 milyar lira kaynak ayrıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından duyurdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere ilişkin 150 milyar TL kaynak ayırdıklarını duyurdu.

İSTİHDAMA 150 MİLYAR LİRALIK KAYNAK AYRILDI

Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projeler hayata geçmeye devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) bu yıl iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek ve istihdamı artırmak için gerçekleştireceği programlara 150 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklaması şöyle;

Ayrılan 150 milyar TL'lik kaynak, kadın, genç ve mesleki yeterlilik belgesi olanların teşviki, işbaşı eğitim programı, mesleki eğitim kursu, Nitelikli İşgücü​ Yetiştirme Programı, İşgücü Uyum Programı ve staj desteği uygulaması gibi programlarda kullanılacak.