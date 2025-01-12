Merkez Bankası'ndan yeni hamle: Bankalara yazı gönderdi, faizlerde yön değişti! İşte 200 bin liranın faiz getiri oranları

12 Ocak 2025 13:14 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 14:00

Bankacılık sektörü, mevduatlarda azalma ve kredi kartı harcamalarında artışa sahne olurken Merkez Bankası'ndan bankalara yeni bir talimat gitti. Mevduat faizlerinde sert bir düşüş bekleyen ekonomi yönetimi, Türk lirasından çıkışları engellemek amacıyla yeni bir talimat gönderdi. Bankalar bu talimatın ardından mevduat faizlerini yeniden yükseltti. Güncel faiz oranları ile 200 bin liranın 32 günlük getirisi üzerinden yapılan hesaplar belli oldu.

Merkez Bankası​'nın verilerine göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat​ 19 trilyon 144 milyar liraya geriledi. Merkez Bankası'ndan bankalara giden son talimatla mevduat faizlerini yeniden yükselişe geçti. KKM​ uygulamasında tasfiye sürecinin 2025 yılı itibarıyla sona ereceğini belirten ekonomi yönetimi, dövize yönelik ilginin önüne geçmeye çalışıyor. MERKEZ BANKASI'NDAN BANKALARA MEVDUAT TALİMATI Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası aralık ayında politika faizini 250 baz puan indirirdi. Bu değişiklikle piyasalar, mevduat faizlerinde sert bir düşüş beklemeye başladı. Ekonomi yönetimi ise Türk lirasından çıkışları engellemek amacıyla kolları sıvadı. Bankalara gönderilen talimatta KKM'ye yönelik yeni kısıtlamalarla birlikte, uygulamadan çıkacak paranın döviz tevdiat hesaplarına gitmesini engellemek amacıyla Türk lirasındaki cazip mevduat imkanlarının sürdürülmesi aktarıldı. Bankalar ise mevduat faizlerini yeniden yükseltmeye başladı. Bazı özel bankalar müşteri çekebilmek adına 32 ve 92 günlük vadeli mevduat faizlerini artırdı. 200 BİN LİRANIN 32 GÜNLÜK GETİRİSİ ARTTI İşte 200 bin liranın faiz​ getirisi; TEB MARİFETLİ HESAP %53 Faiz Oranı Net Kazanç: 8.363,84 TL Vade Sonu Tutar: 208.363,84 TL ON DİJİTAL BANKACILIK ON PLUS %53 Faiz Oranı Net Kazanç: 8.363,84 TL Vade Sonu Tutar: 208.363,84 TL ODEA OKSİJEN HESAP %51 Faiz Oranı Net Kazanç: 8.048,22 TL Vade Sonu Tutar: 208.048,22 TL FİBABANKA KİRAZ HESAP %50,5 Faiz Oranı Net Kazanç: 7.969,32 TL Vade Sonu Tutar: 207.969,32 TL DENİZBANK E-MEVDUAT %47 Faiz Oranı Net Kazanç: 7.416,99 TL Vade Sonu Tutar: 207.416,99 TL GARANTİ BBVA E-VADELİ HESAP %45,5 Faiz Oranı Net Kazanç: 7.180,27 TL Vade Sonu Tutar: 207.180,27 TL YAPI KREDİ DÖNÜŞÜM HESABI TL %45 Faiz Oranı Net Kazanç: 7.101,37 TL Vade Sonu Tutar: 207.101,37 TL ENPARA.COM VADELİ HESAP %40 Faiz Oranı Net Kazanç: 6.312,33 TL Vade Sonu Tutar: 206.312,33 TL İŞ BANKASI VADELİ TL HESABI %38 Faiz Oranı Net Kazanç: 5.996,71 TL Vade Sonu Tutar: 205.996,71 TL İlgili Haberler Konut projesini önceden bilmişti! İslam Memiş yarını işaret etti: "Müjdenin büyüğünü Cumhurbaşkanı verecek" Emekliye refah payı için yeniden umut ışığı! Gözler o tarihe çevrildi: "Gelirse sürpriz olmaz"