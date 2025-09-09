Menü Kapat
Bakan Yumaklı açıkladı: Şap yüzünden kapanan hayvan pazarları açılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarının son durumu hakkında bilgi verdi. Bakan Yumaklı, "44 ilimizde hayvan pazarı aktif hale geldi. Kısa zaman içerisinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız" dedi.

Bakan Yumaklı açıkladı: Şap yüzünden kapanan hayvan pazarları açılıyor
IHA
09.09.2025
09.09.2025
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı şap hastalığının yeni serotipi nedeniyle ülke genelinde kapatılan hayvan pazarlarından Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin illerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığını duyurdu. Yumaklı, yaptığı yazılı açıklamada, şap hastalığının yeni serotipi SAT-1’in Türkiye’de 60 yılın ardından görülmesi üzerine Tarım ve Orman Bakanlığının hızlıca harekete geçtiğinin altını çizdi.

Bakan Yumaklı açıkladı: Şap yüzünden kapanan hayvan pazarları açılıyor

HAYVAN PAZARLARININ AÇILMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Bakanlık bünyesindeki Şap Enstitüsünün yeni serotipe yönelik etkili aşıyı kısa sürede ürettiğini vurgulayan Yumaklı, "Hastalığın yayılımını engellemek amacıyla ülke genelinde hayvan hareketleri kısıtlanmış, hayvan pazarları tedbiren kapatılmıştı. Bu süreçte, Şap Enstitüsü tarafından üretilen aşılar sahaya sevk edildi. çalışmaları ve alınan tedbirler sayesinde hastalığın yayılımını büyük ölçüde kontrol altına aldık. Hayvan pazarlarının açılma süreci başladı ve halihazırda bu süreç devam ediyor" bilgisini verdi.

Bakan Yumaklı açıkladı: Şap yüzünden kapanan hayvan pazarları açılıyor

Bakan Yumaklı, ilk olarak aşılama oranı yüzde 85’in üzerine çıkan Hakkari, Van, Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale ve Kırklareli, ardından Çorum, Çankırı, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Ankara, Amasya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop, geçen hafta da Tokat, Sivas, Kayseri, Karaman, Konya, Afyonkarahisar, Eskişehir, Kütahya, Bilecik, Bursa, Balıkesir, Yalova, Kocaeli ve Sakarya’da hayvan pazarlarının yeniden açıldığını hatırlattı.

Bakan Yumaklı açıkladı: Şap yüzünden kapanan hayvan pazarları açılıyor

81 İLDE FAALİYET BAŞLAYACAK

Sahadaki çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Yumaklı, "Hayvansal üretimin merkezlerinden olan Erzurum, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan ve Artvin illerinde aşılama oranı yüzde 85’i geçti. Bu kentlerdeki hayvan pazarlarını bugün yeniden açtık. Böylelikle 44 ilimizde hayvan pazarı aktif hale geldi. Kısa zaman içerisinde 81 ilimizdeki hayvan pazarlarını açmış olacağız" diye konuştu.

Bakan Yumaklı açıkladı: Şap yüzünden kapanan hayvan pazarları açılıyor

ÜRETİCİYİ RAHATLATACAK GELİŞMELER

Sahada görev yapan veteriner hekimlere teşekkür eden Yumaklı, "Bu aşılama seferberliğinde yurdumuzun dört bir köşesindeki veteriner hekimlerimiz, fedakarca görev yapıyor. Hızlı aşılama ve kontrollü şekilde hayvan pazarlarının açılmasıyla, önümüzdeki günlerde üreticimiz de daha fazla rahatlayacak. Üreticilerimizin emeğini, ülkemiz hayvancılığının geleceğini korumak adına sahadaki tüm faaliyetlerimizi etkin bir şekilde sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

