Rekabet Kurulu’ndan beyaz et sektörüne mercek: Şirketler savunmalarını yaptı

Rekabet Kurulu, beyaz et sektörüne yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında sözlü savunma toplantısını gerçekleştirdi. Kurulun merkez binasında yapılan toplantıya, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle başkanlık etti.

Küle, soruşturmanın sektörün Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u ihlal edip etmediğini belirlemek amacıyla başlatıldığını vurguladı. Şirketlerin savunmalarının bütünlüğünü korumak için gruplar halinde dinlendiğini belirten Küle, Erpiliç’in ticari sır niteliğindeki savunmasının gizli oturumda alındığını açıkladı.

HANGİ FİRMALAR SORUŞTURMA KAPSAMINDA?

Soruşturma heyeti, incelemelerin Abalıoğlu Lezita, Akpiliç, As Ofis, Bakpiliç, Banvit, Beypi, Bupiliç, CP Standart Gıda, Ege-Tav, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu ve Şenpiliç şirketlerini kapsadığını duyurdu.

Uzlaşma süreci sonucunda Şenpiliç, Keskinoğlu, Beypi, Lezita ve Ege-Tav’a, rekabete hassas bilgi paylaşımı yoluyla kanunu ihlal ettikleri gerekçesiyle idari para cezası kesildiği ve soruşturmanın bu şirketler açısından uzlaşma ile sonlandırıldığı kaydedildi.

Diğer yandan, Akpiliç, As Ofis, Bakpiliç, Banvit, Bupiliç, Erpiliç, Gedik ve Hastavuk’un da benzer ihlallerde bulunduğu tespit edildi ve bu firmalara da para cezası uygulanması gerektiği belirtildi. CP Standart Gıda için ise herhangi bir ihlal bulgusuna rastlanmadığı ve ceza verilmeyeceği ifade edildi.

ŞİRKETLER SUÇLAMALARI REDDETTİ

Sözlü savunma toplantısında konuşan firma temsilcileri, haklarında ileri sürülen iddiaları kabul etmediklerini dile getirerek ceza uygulanmaması talebinde bulundu.

Rekabet Kurulu’nun nihai kararını 15 gün içerisinde açıklaması bekleniyor. Karar daha erken alınırsa kurumun resmi internet sitesinden kamuoyuyla paylaşılacak.