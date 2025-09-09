TOKİ’den büyük fırsat! 30 ilde 312 taşınmaz satışa çıkıyor: Peşinat ve vade şartları belli oldu

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), aralarında İstanbul ve Ankara’nın da yer aldığı 30 ildeki toplam 312 arsa ve taşınmazı yarın düzenlenecek açık artırma ile yatırımcılara sunacak.

AÇIK ARTIRMA NEREDE VE NE ZAMAN YAPILACAK?

Satışlar, 10 Eylül Salı günü saat 10.30’da başlayacak. Açık artırmaya hem Ankara ve İstanbul’daki salonlardan fiziki katılımla hem de çevrim içi platformlar üzerinden iştirak edilebilecek.

Emlak Yönetim tarafından yürütülecek açık artırmaya katılmak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin, belirlenen katılım teminatlarını Halkbank Halkalı Şubesi hesabına yatırmaları gerekiyor. Katılımcılar dilerse açık artırma günü salonda kurulacak veznelerden de ödeme yapabilecek.

ARSALAR İÇİN TEMİNAT TUTARLARI

0 - 2,5 milyon TL arası arsalar için: 100 bin TL

2,5 - 10 milyon TL arası arsalar için: 500 bin TL

10 - 25 milyon TL arası arsalar için: 2 milyon TL

25 - 50 milyon TL arası arsalar için: 3 milyon TL

50 - 100 milyon TL arası arsalar için: 5 milyon TL

100 milyon TL ve üzeri arsalar için: 10 milyon TL (Diyarbakır Bağlar ve Tekirdağ Çorlu Kemalettin hariç)

Özel durumlarda ise daha yüksek teminatlar talep edilecek. Diyarbakır Bağlar’daki iki taşınmaz için 50 milyon TL, Tekirdağ Çorlu Kemalettin Mahallesi’ndeki beş taşınmaz için ise 20 milyon TL katılım teminatı yatırılması gerekiyor.

ÖDEME SEÇENEKLERİ

Açık artırmada ihaleyi kazanan alıcılar, taşınmazları peşin veya vadeli ödeme seçenekleriyle alabilecek. Peşin ödeme tercih edenler için (Tekirdağ’daki toplu satış hariç) %15 indirim imkanı sunulacak.

Vadeli satışlarda ise iki farklı seçenek bulunuyor:

%25 peşinat + 48 ay vade

%40 peşinat + 36 ay vade

Satışa çıkacak arsalar; konut, ticaret, sağlık, özel eğitim, sanayi depolama, kentsel çalışma, lojistik, sosyal tesis ve akaryakıt istasyonu alanı gibi farklı kullanım amaçlarına sahip olacak.