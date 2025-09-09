Menü Kapat
Tezgahlar şenlendi! Balık fiyatları düştü, vatandaşlar akın etti

Rize’de tezgahlar şenlendi. Balık çeşitliliği ve uygun fiyatlar, hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürdü.

Tezgahlar şenlendi! Balık fiyatları düştü, vatandaşlar akın etti
’de balıkçı tezgahları bu sezona hareketli başladı. İstavrit, mezgit ve barbun 100 liradan, hamsi ise 300 liradan satışa sunuluyor. Çeşitlerin bol olması hem esnafı hem de vatandaşları mutlu etti.

“HAMSİDEN BOLLUK BEKLİYORUZ”

Balıkçı Kerim Yavuz, tezgahlarda istavrit, mezgit ve barbunun yanı sıra çok sayıda çeşidinin bulunduğunu belirtti. Yavuz, özellikle hamsinin kendisini göstermeye başladığını belirterek, “Bu yıl hamsiden yana bolluk bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Tezgahlar şenlendi! Balık fiyatları düştü, vatandaşlar akın etti

“FİYATLAR UYGUN, HALK BALIĞA DOYACAK”

Balıkçı Yemen Çelik ise çeşitliliğin fiyatlara da yansıdığını dile getirdi. Çelik, “Fiyatlar gayet uygun. Halkımız bu sene balığa doyacak. Sezon bereketli geçecek” dedi.

Balıkçı Soner Birinci, bolluğun esnafın yüzünü güldürdüğünü belirtti. Vatandaşlardan Ahmet Mescioğlu da balık fiyatlarının uygunluğundan ve bolluktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

