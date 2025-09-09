Başka Bir Sen konusu ne oyuncuları kimler? TV’de ilk kez yayınlanıyor

Başka Bir Sen filmi televizyonda izleyiciyle buluşuyor.

Film, yaşam yolculuğunda bir türlü talihini bulamayan Mümtaz ile bir kazadan sonra her gün farklı bir bedende uyanan Derya'nın serüvenini işliyor.

Başrollerini Giray Altınok ve Ezgi Mola'nın üstlendiği yapım, komedi türünde kaleme alınmıştır.

BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Mümtaz’ın yolu, yine sıkıntılı bir gün geçirdiği sırada, Derya ile kesişir.

Fakat bu rastlantı, ikisinin de kaderini hazırlar.

Mümtaz, üç yıl boyunca her gün, o gün hayatını kaybedecek başka insanların bedeninde bambaşka biri olarak bir son gün daha yaşamaktadır.

Üç yıl sonra, bir ödül merasiminde yolu güzel bir kadınla kesişir.

Ama farkında olmadığı şey, bu kadının, kazada beraber öldüğü Derya olduğudur.

BAŞKA BİR SEN OYUNCULARI KİMLER?