Aktüel

Editor
 Erdem Avsar

Başka Bir Sen konusu ne oyuncuları kimler? TV'de ilk kez yayınlanıyor

Başka Bir Sen filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında ilk kez seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Filmin öyküsü ve oyuncuları ise ilgi odağı oldu.

Başka Bir Sen konusu ne oyuncuları kimler? TV’de ilk kez yayınlanıyor
Başka Bir Sen filmi televizyonda izleyiciyle buluşuyor.

Film, yaşam yolculuğunda bir türlü talihini bulamayan Mümtaz ile bir kazadan sonra her gün farklı bir bedende uyanan Derya'nın serüvenini işliyor.

Başrollerini ve 'nın üstlendiği yapım, türünde kaleme alınmıştır.

Başka Bir Sen konusu ne oyuncuları kimler? TV’de ilk kez yayınlanıyor

BAŞKA BİR SEN FİLMİNİN KONUSU NE?

Mümtaz’ın yolu, yine sıkıntılı bir gün geçirdiği sırada, Derya ile kesişir.

Fakat bu rastlantı, ikisinin de kaderini hazırlar.

Mümtaz, üç yıl boyunca her gün, o gün hayatını kaybedecek başka insanların bedeninde bambaşka biri olarak bir son gün daha yaşamaktadır.

Üç yıl sonra, bir ödül merasiminde yolu güzel bir kadınla kesişir.

Ama farkında olmadığı şey, bu kadının, kazada beraber öldüğü Derya olduğudur.

Başka Bir Sen konusu ne oyuncuları kimler? TV’de ilk kez yayınlanıyor

BAŞKA BİR SEN OYUNCULARI KİMLER?

  • Giray Altınok
  • Ezgi Mola
  • Kerem Özdoğan
  • Şükran Ovalı
  • Nevra Serezli
  • Cihat Tamer
  • Deniz Cengiz
#aşk
#ezgi mola
#komedi
#Giray Altınok
#Başka Bir Sen
#Dönüşüm
#Kader
#Aktüel
