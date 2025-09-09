Katar askeri gücü 2025! Hava savunma sistemi var mı?

Katar Silahlı Kuvvetleri, son on yılda büyük bir dönüşüm sürecinden geçti. Savunma bütçesindeki artış ve uluslararası iş birlikleri sayesinde ülke, modern teknolojiyle donatılmış bir askeri yapıya ulaştı.

KATAR ASKERİ GÜCÜ

Katar, 2025 yılı itibarıyla yaklaşık 11 bin 800 aktif askeri personele sahiptir. Bu sayı, yedek kuvvetler ve paramiliter unsurlarla birlikte 20 bini aşmaktadır. Kara kuvvetlerinde 8 bin 500, deniz kuvvetlerinde 1.800 ve hava kuvvetlerinde 1.500 personel görev yapmaktadır. Ordunun kara unsurları Leopard 2A7 tankları, PzH 2000 kundağı motorlu obüsler ve çeşitli zırhlı araçlarla desteklenmiştir. Donanma tarafında 9 korvet, 38 devriye botu ve modern füze sistemleri yer alırken, hava kuvvetleri 92 savaş uçağı ve 67 helikopter ile öne çıkmaktadır.

Katar’ın hava filosu 36 F-15QA, 36 Rafale, 24 Eurofighter Typhoon ve 12 Mirage 2000 savaş uçaklarından oluşmaktadır. Ayrıca 24 AH-64E Apache helikopteri ve MQ-9 Reaper insansız hava araçları ile hava gücü desteklenmiştir. Bu filonun tamamı 2014-2025 arasında teslim edilmiş ve Katar ordusunun bölgedeki en gelişmiş hava gücüne ulaşmasını sağlamıştır. Kara birlikleri daha çok savunma odaklı görevler üstlenirken, donanma Basra Körfezi’ndeki enerji yollarının korunmasına odaklanmaktadır.

KATAR ASKERİ GÜCÜ KAÇINCI SIRADA?

Global Firepower endeksine göre Katar, 2025 yılında 145 ülke arasında 72. sırada yer almaktadır. PwrIndx skoru 1.4307 olan ülke, personel sayısındaki sınırlılığa rağmen modern ve ileri teknolojiye dayalı ekipmanları sayesinde sıralamada orta seviyede bulunmaktadır. Katar’ın savunma bütçesi yaklaşık 14 milyar dolar olarak hesaplanmakta olup, bu rakam gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 1.5’ine denk gelmektedir.

Katar, stratejik olarak kolektif savunma mekanizmalarına önem vermektedir. Körfez İşbirliği Konseyi üyesi olarak bölgesel iş birliklerinde aktif rol alan ülke, ABD’nin Al Udeid Hava Üssü’nü topraklarında barındırmaktadır. Bu üs, Orta Doğu’daki en büyük Amerikan askeri tesisi olma özelliğini taşımakta ve Katar’ın askeri kapasitesini doğrudan etkilemektedir. Ayrıca Türkiye, Fransa ve Birleşik Krallık ile yapılan savunma anlaşmaları da ülkenin sıralamadaki yerini destekleyici faktörler arasında görülmektedir.

KATAR'IN HAVA SAVUNMA SİSTEMİ VAR MI?

Katar, 2025 yılı itibarıyla son derece gelişmiş bir hava savunma ağına sahiptir. Ülkenin en önemli sistemleri arasında ABD yapımı Patriot PAC-3 MSE, NASAMS ve THAAD yer almaktadır. Patriot sistemleri balistik füze, cruise füzesi, uçak ve insansız hava araçlarına karşı 160 kilometre menzilde koruma sağlamaktadır. NASAMS sistemi orta menzil için kullanılmakta olup, AMRAAM-ER füzeleriyle 50 kilometreye kadar hedefleri etkisiz hale getirebilmektedir.

En kritik unsur ise yüksek irtifa füze savunma sistemi THAAD’dır. Mayıs 2025’te ABD’den alınan bu sistem, 1.000 kilometre radar menzili ve vur-öldür teknolojisiyle balistik füzelere karşı koruma sunmaktadır. Bu üç katmanlı sistem; uzun menzilde THAAD, orta menzilde Patriot ve kısa menzilde NASAMS ile çalışarak Katar hava sahasının güvenliğini sağlamaktadır. Ayrıca Al Udeid Hava Üssü’nün varlığı, ABD ile entegre hava savunma operasyonlarının yürütülmesine imkân tanımaktadır.

KATAR ASKER SAYISI KAÇ?

Katar Silahlı Kuvvetleri’nin toplam aktif personel sayısı 11 bin 800’dür. Bu sayı, yedek kuvvetler ve paramiliter unsurlarla birlikte 20-25 bini aşmaktadır. Kara kuvvetleri en geniş personel yapısına sahip olup, 8 bin 500 askerle görev yapmaktadır. Deniz kuvvetlerinde 1.800, hava kuvvetlerinde ise 1.500 personel bulunmaktadır.