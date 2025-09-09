Güney Avrupa borsaları sahneye çıktı: Almanya ve Fransa geride kaldı

Küresel yatırımcıların Avrupa varlıklarına ilgisi artarken, özellikle Güney Avrupa borsaları dikkat çekiyor. Financial Times’ın aktardığına göre, Yunanistan, İtalya ve İspanya'daki endeksler, yılbaşından bu yana Stoxx Europe 600’ü ve Almanya ile Fransa’nın borsalarını geride bırakmayı başardı.

Avrupa Hisse Stratejisi Başkanı Roland Kaloyan, "Avrupa hâlâ cazip bir pazar. Yatırımcılar değerin nerede olduğunu yakalamaya çalışıyor" diyor.

YATIRIMCI NEDEN ‘ÇEVRE’YE YÖNELDİ?

Almanya’nın dev mali teşvikleri, Avrupa genelinde artan savunma harcamaları ve Trump’ın ticaret savaşlarına dair belirsizlikler, yatırımcıların bakışını güneye çevirdi.

Özellikle Yunanistan’da Alpha Bank hisselerinin bu yıl ikiye katlanması, İspanyol Indra Sistemas’ın ise yüzde 90’dan fazla değer kazanması dikkat çekti.

Büyüme rakamları da bu tabloyu destekliyor. Yunanistan ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1,7 büyürken, Almanya’nın GSYH’si yüzde 0,3 daraldı.

ALMANYA VE FRANSA GERİDE KALDI

Franklin Templeton’dan David Zahn, “Güney Avrupa ekonomileri daha iyi performans gösteriyor. Almanya ve Fransa ise büyümede zayıf” yorumunu yaptı.

İtalya, İspanya, Portekiz ve Yunanistan'da bütçe açıklarının azalması da yatırımcı güvenini artırıyor. Buna karşılık Fransa’da yaşanan siyasi kriz, ülke borsasını olumsuz etkiliyor.

FİNANS SEKTÖRÜ RÜZGÂRI ARKASINA ALDI

Güney Avrupa borsalarının güçlü performansında bankacılık sektörü öne çıkıyor. İtalya FTSE MIB endeksinin yüzde 50’si, Yunanistan Borsası’nın ise yüzde 44’ü finans şirketlerinden oluşuyor.

Yıllardır yüksek seyreden faizler ve ucuz değerlemeler, Avrupalı bankaların hisselerini küresel krizden bu yana en yüksek seviyelere taşıdı.

Kaloyan, “Avrupa borsalarında hâlâ en iyi değerlerden birini sunan sektör bankacılık” değerlendirmesinde bulundu.