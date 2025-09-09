Menü Kapat
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Keban HES: Türkiye elektriğinin yüzde 8’ini tek başına karşılıyor

Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin yaklaşık yüzde 7-8'i Keban HES'ten sağlanıyor. Keban Barajı ve HES, aynı zamanda hidroelektrik enerjinin yanında güneş enerjisi üretimiyle de Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlamaya devam ediyor.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
11:35
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
11:35

Türkiye'nin enerji tarihinde dönüm noktası sayılan Keban Barajı ve Hidroelektrik Santrali'nin (HES), 9 Eylül 1974'te işletmeye alınmasının 51. yılı geride kalırken, Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin yaklaşık yüzde 7-8'i söz konusu tesisten sağlanıyor. Yıllık 6,6 milyar kilovatsaat üretim kapasitesi, 1330 megavat kurulu güç ve 8 üniteye sahip tesis, Türkiye'nin enerji arz güvenliğinde kritik rol üstleniyor.

Keban HES: Türkiye elektriğinin yüzde 8’ini tek başına karşılıyor

İşletmeye alındığı dönemde Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 31'ini tek başına karşılayabilen Keban, hala ülkenin en büyük üçüncü HES'i konumunda bulunuyor. Devlet Su İşleri (DSİ) verilerine göre, Keban Barajı işletme süresi boyunca 287 milyar kilovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Keban HES: Türkiye elektriğinin yüzde 8’ini tek başına karşılıyor

TÜRKİYE'NİN ELEKTRİK ÜRETİMİNE BÜYÜK KATKI

danışmanı Taner Ercömert, Keban Barajı ve HES'in Türkiye'nin enerji üretimindeki stratejik önemini değerlendirdi. Ercömert, santralin ilk dört ünitesinin işletmeye alındığı 1974'te Türkiye'nin elektrik üretiminin 13,5-14 milyar kilovatsaat seviyesinde olduğunu belirterek, "Yapıldığında ülkenin en büyük elektrik üretim tesisiydi. Keban HES, tek başına ülkenin enerji sorununa çözüm olmuştu o yıllar. Baraj ve santral, 4-7 milyar kilovatsaat arasında değişen yıllık üretimiyle ülke elektrik üretimine çok büyük katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Keban HES: Türkiye elektriğinin yüzde 8’ini tek başına karşılıyor

Keban HES'in halihazırda Türkiye'nin elektrik üretiminde hala önemli bir rol oynadığına değinen Ercömert, "Türkiye'de üretilen hidroelektrik enerjinin yaklaşık yüzde 7-8'i Keban HES'ten sağlanıyor, santralin ülke toplam elektrik üretimine katkısı ise yüzde 1,5-2 civarında." bilgisini paylaştı.

Ercömert, barajın bölgedeki tarım, sulama ve içme suyuna katkısına da değinerek, Keban Barajı ve HES'in üzerinde ana havza barajı olarak hizmet verdiğini, bu nedenle enerji üretiminin yanı sıra sulama ve içme suyu temininde kilit rol üstlendiğini belirtti.

Fırat Nehri'nin elektrik üretim regülasyonunun Keban'dan başladığını ifade eden Ercömert, tesisin üzerine kurulan yüzer santralinin (GES) de önemli olduğunu ve enerji üretimine katkı sağladığını kaydetti.

Keban HES: Türkiye elektriğinin yüzde 8’ini tek başına karşılıyor

Ercömert, Türkiye'deki HES'lerin enerji arz güvenliğindeki önemini vurgulayarak, "HES'ler 2024'te üretilen elektriğin yüzde 21,5’ini, 2025'in ilk 8 ayında ise yüzde 18,2'sini üretti. Bu veriler, HES'lerin ülke elektrik üretiminde önemli bir paya sahip olduğunu gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

YÜZER GES PROJELERİYLE ENERJİ ÜRETİMİ ARTIYOR

Keban Barajı ve HES, aynı zamanda hidroelektrik enerjinin yanında güneş enerjisi üretimiyle de Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine katkı sağlamaya devam ediyor. DSİ verilerinden derleNEN bilgilere göre, Keban Barajı Türkiye'deki su toplama havzasının yaklaşık yüzde 70'ini kontrol ediyor ve akış aşağısındaki GAP barajlarına düzenli su sağlıyor.

Barajda oluşan 31 milyar metreküplük göl, 125 kilometre uzunluğa ve yer yer 18 kilometre genişliğe ulaşıyor. Bölgenin coğrafyasını değiştiren göl, balıkçılık, turizm ve ulaşım gibi ekonomik faaliyetleri de mümkün kılıyor.

Keban HES: Türkiye elektriğinin yüzde 8’ini tek başına karşılıyor

Keban Barajı, ayrıca geçen yıl üretime başlayan ülkenin ilk yüzer GES'ine de ev sahipliği yapıyor. Verilere göre, yüzer GES'in, yaklaşık 1 megavat kurulu güce sahip olup yıllık 1,8 milyon kilovatsaat elektrik üretmesi planlanıyor. Üretilen enerjinin, Kuzova Pompaj Sulama Sistemi'nin elektrik ihtiyacını karşılayarak 7 köydeki 4 bin 783 hektarlık tarım arazisinin sulamasına katkı sağlaması öngörülüyor.

Gelecekte, Keban Barajı'ndaki GES kapasitesinin artırılması ve benzer projelerin diğer barajlarda uygulanması planlanıyor. Ülke genelindeki 944 barajın yüzde 10'unda yüzer GES kurulması halinde, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 25'inin karşılanabileceği öngörülüyor. Söz konusu proje, Türkiye'nin yenilenebilir enerji üretiminde önemli bir adım olarak öne çıkıyor ve sürdürülebilir enerji çözümlerine katkı sağlıyor.

