Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yargıtay'dan emsal karar! Arsa almak isteyen herkesi etkileyecek

Arsa almak için tasarruf finansman şirketiyle sözleşme yapan bir kişi parasının bir kısmını geri almak istedi. Tüketici Hakem Heyeti ona hak verirken şirketten itiraz gelince konu mahkemeye taşındı. Mahkemenin “bu kişi tüketici değil” kararı için Yargıtay'dan emsal karar çıktı. İşte herkesi etkileyecek o karar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yargıtay'dan emsal karar! Arsa almak isteyen herkesi etkileyecek
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 11:05
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 11:05

3. Hukuk Dairesi, bir tasarruf finansman şirketiyle sıra tespitli tasarruf planı sözleşmesi imzalayan kişinin tüketici olmadığına dair yerel mahkeme kararını, hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

Yargıtay'dan emsal karar! Arsa almak isteyen herkesi etkileyecek

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, M.N.Ö, 2021'de İstanbul merkezli bir tasarruf finansman şirketine arsa alımı yapmak istediğini belirterek başvurdu. Ödeme planı, organizasyon ücreti ve benzeri konularda varılan anlaşmanın ardından sözleşme imzalanması sırasında şirket görevlilerinin hatası nedeniyle M.N.Ö. ile şirket arasında "konut finansmanı sözleşmesi" imzalandı.

Yargıtay'dan emsal karar! Arsa almak isteyen herkesi etkileyecek

M.N.Ö, yapılan hatayı fark etmesi üzerine, organizasyon ücretinin iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet, kısmen de olsa ücretin iadesine karar verdi. Şirket, ücret iadesi kararının iptali için kararı mahkemeye taşıdı. Yargılamayı yapan yerel mahkeme, davalı M.N.Ö'nün tüketici sıfatının bulunmadığı gerekçesiyle tüketici hakem heyetinin ücret iadesi kararının iptaline kesin olarak karar verdi.

Yargıtay'dan emsal karar! Arsa almak isteyen herkesi etkileyecek

KONU YARGITAY'A TAŞINDI

Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu tespit eden Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma isteminde bulundu. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere mahkeme kararının bozulmasına hükmetti. Dairenin kararında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 3. maddesinde, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişilerin "tüketici" olarak tanımlandığı anımsatıldı.

Yargıtay'dan emsal karar! Arsa almak isteyen herkesi etkileyecek

Söz konusu kanunda, piyasada kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmelerin de "tüketici işlemi" olarak tanımlandığı ifade edildi.

Yargıtay'dan emsal karar! Arsa almak isteyen herkesi etkileyecek

DAVALI TÜKETİCİ SAYILDI

Dava konusu olayda, davacı şirket ile davalı M.N.Ö. arasında 2021'de "sıra tespitli tasarruf planı" sözleşmesi imzalandığı anımsatılan kararda, "Davalının mesleki ve ticari amaçla hareket etmediği, bu bağlamda davalının tüketici olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın 6502 sayılı kanun kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır." tespitine yer verildi.

Yargıtay'dan emsal karar! Arsa almak isteyen herkesi etkileyecek

Kararda, mahkemenin M.N.Ö'yü tüketici saymayarak, tüketici hakem heyetinin kararının iptaline karar vermesinin hatalı olduğu, bu nedenle bozulmasına karar verildiği aktarıldı. Yani artık benzer durumlarda tasarruf finansmanı sözleşmeleri tüketici işlemi sayılacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş 6500 lira için tarih verdi
Simit zammı yılbaşına kadar ertelendi! 4 şehirde geçerli olacak
ETİKETLER
#yargıtay
#tüketici hakları
#Tüketici Kanunu
#Tasarruf Finansmanı
#Sözleşme Bozulma
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.