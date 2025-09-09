Yargıtay'dan emsal karar! Arsa almak isteyen herkesi etkileyecek

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, bir tasarruf finansman şirketiyle sıra tespitli tasarruf planı sözleşmesi imzalayan kişinin tüketici olmadığına dair yerel mahkeme kararını, hukuka aykırı bularak kanun yararına bozdu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, M.N.Ö, 2021'de İstanbul merkezli bir tasarruf finansman şirketine arsa alımı yapmak istediğini belirterek başvurdu. Ödeme planı, organizasyon ücreti ve benzeri konularda varılan anlaşmanın ardından sözleşme imzalanması sırasında şirket görevlilerinin hatası nedeniyle M.N.Ö. ile şirket arasında "konut finansmanı sözleşmesi" imzalandı.

M.N.Ö, yapılan hatayı fark etmesi üzerine, organizasyon ücretinin iadesi için tüketici hakem heyetine başvurdu. Heyet, kısmen de olsa ücretin iadesine karar verdi. Şirket, ücret iadesi kararının iptali için kararı mahkemeye taşıdı. Yargılamayı yapan yerel mahkeme, davalı M.N.Ö'nün tüketici sıfatının bulunmadığı gerekçesiyle tüketici hakem heyetinin ücret iadesi kararının iptaline kesin olarak karar verdi.

KONU YARGITAY'A TAŞINDI

Mahkeme kararının hukuka aykırı olduğunu tespit eden Adalet Bakanlığı, kanun yararına bozma isteminde bulundu. Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, sonuca etkili olmamak üzere mahkeme kararının bozulmasına hükmetti. Dairenin kararında, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 3. maddesinde, ticari veya mesleki olmayan amaçlarla hareket eden gerçek veya tüzel kişilerin "tüketici" olarak tanımlandığı anımsatıldı.

Söz konusu kanunda, piyasada kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki amaçlarla hareket eden veya onun adına ya da hesabına hareket eden gerçek veya tüzel kişiler ile tüketiciler arasında kurulan, eser, taşıma, simsarlık, sigorta, vekalet, bankacılık ve benzeri sözleşmelerin de "tüketici işlemi" olarak tanımlandığı ifade edildi.

DAVALI TÜKETİCİ SAYILDI

Dava konusu olayda, davacı şirket ile davalı M.N.Ö. arasında 2021'de "sıra tespitli tasarruf planı" sözleşmesi imzalandığı anımsatılan kararda, "Davalının mesleki ve ticari amaçla hareket etmediği, bu bağlamda davalının tüketici olduğu, taraflar arasındaki uyuşmazlığın 6502 sayılı kanun kapsamında kaldığı anlaşılmaktadır." tespitine yer verildi.

Kararda, mahkemenin M.N.Ö'yü tüketici saymayarak, tüketici hakem heyetinin kararının iptaline karar vermesinin hatalı olduğu, bu nedenle bozulmasına karar verildiği aktarıldı. Yani artık benzer durumlarda tasarruf finansmanı sözleşmeleri tüketici işlemi sayılacak.