Bakan Bayraktar duyurdu: BOTAŞ ile BP arasında doğal gaz anlaşması imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini güçlendirecek yeni bir anlaşmayı açıkladı. Bakan, kamu enerji şirketi BOTAŞ ile İngiliz enerji devi BP arasında üç yıl geçerli olacak LNG alım sözleşmesi imzalandığını duyurdu.

ENERJİ GÜVENLİĞİ VURGUSU

Anlaşma kapsamında Türkiye’ye, her yıl 1,6 milyar metreküp olmak üzere toplamda 4,8 milyar metreküp sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) teslim edilecek. Bakanlık, bu tedarikin ülkenin enerji arzında çeşitliliği artıracağını belirtti.

Bakan Bayraktar, yapılan iş birliğinin özellikle kış aylarında arz güvenliğini sağlamak, kaynak çeşitliliğini artırmak ve ticari esnekliği güçlendirmek açısından kritik olduğunu ifade etti.

BAKAN BAYRAKTAR’DAN AÇIKLAMA

Bayraktar, anlaşmayı şu sözlerle değerlendirdi:

"Gastech marjında millî şirketimiz BOTAŞ ile BP arasında 3 yıl süreyle geçerli olacak bir LNG alım anlaşması imzaladık. Anlaşma kapsamında yıllık yaklaşık 1,6 milyar m³, toplamda ise 4,8 milyar m³ LNG ülkemize teslim edilecek. Bu iş birliği özellikle kış aylarında arz güvenliğimizin temini, kaynak çeşitliliğinin artırılması ve ticari esnekliğin güçlendirilmesi açısından önem taşıyor. Anlaşmanın iki şirket ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum."

