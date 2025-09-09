Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
27°
Ekonomi
 | İrem Çınar

Binlerce üretici etkilendi: Zirai don için çiftçilere ödeme yapılacak

Malatya'da zirai dondan etkilenen çiftçilere ay sonunda ödeme yapılacak.

Binlerce üretici etkilendi: Zirai don için çiftçilere ödeme yapılacak
TBMM Olayını Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci, zirai dondan etkilenen ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan çiftçilere ay sonunda dönüm başına 5 bin 500 lira ödeme yapılacağını bildirdi.

Binlerce üretici etkilendi: Zirai don için çiftçilere ödeme yapılacak

ÖDEMELER AY SONU İTİBARIYLA BAŞLIYOR

Tüfenkci, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bu yıl yaşanan zirai don nedeniyle üreticilerin büyük zarar gördüğünü belirtti.

TARSİM sigortası yaptıran kayısı üreticisine 3 milyar 139 bin lira ödeme yapıldığını belirten Tüfenkci, "ÇKS kaydı olan çiftçimize de toplam 3 milyar 8 milyon lira, dönüm başı 5 bin 500 lira ödeme ay sonu itibarıyla başlıyor. Bu destekler, çiftçimizin masrafına bir nebze katkı sağlayacaktır. Devletimiz her daim üreticimizin yanındadır. Malatya'mıza ve ülkemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

https://x.com/bulenttufenkci/status/1965357660984778819

