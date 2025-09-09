Bakan Kurum açıkladı: Trabzon'a dev projeler yolda

Trabzon'da incelemelerde bulunan ve Çarşıbaşı Millet Bahçesi'nin açılışını yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Uzunkum Yaşam Alanı ve Pazarkapı Kentsel Dönüşüm projelerinin seneye tamamlanacağını müjdeledi. Bakan Kurum ayrıca Trabzon'a sosyal konut yapacaklarını da açıkladı.

Çarşıbaşı Millet Bahçesi’nin açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Çarşıbaşı’mıza, bizi seçerseniz başta millet bahçemiz olmak üzere bugün tamamlanmakta olan 166 konutumuzu bitireceğimizi ve Kaldırım Ovası yolumuzu tamamlayacağımızı söz vermiştik. Yine Çarşıbaşı’nı doğalgaz ile buluşturacağımızın sözünü vermiştik. Hamd olsun, bugün Millet Bahçemizi Çarşıbaşı’mıza değerli Bakanımızın destekleri ile kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Kaldırım yolumuzu da tamamladık, doğalgazımızı başlattık, 166 konutumuzu da güzel ilçemizin hizmetine sunacağız inşallah. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Trabzon'a hizmet etmekten şeref duyduklarını belirterek Uzunkum Yaşam Alanı ve Pazarkapı Kentsel Dönüşüm projelerinin seneye tamamlanacağını müjdeledi. Bakan Kurum "Yaptığımız projelere ve eserlere yenilerini ekliyoruz. Birincisi; yıl sonu itibari ile Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir sosyal konut kampanyasına başlayacağız. Trabzon’umuzda da yeni sosyal konut projelerimizi hem merkeze hem de ilçelerimize süratle inşa edeceğiz ve sizlere armağan edeceğiz. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için sosyal konut projelerimizi burada yürütüyor olacağız. Bugüne kadar 1 milyon 700 bin sosyal konut projesini tamamladık.

KONUT VE KİRA PROBLEMİNİ TAMAMEN KALDIRACAĞIZ

Hızlı bir şekilde yeni sosyal konut projemizi de gençlerimize, kadınlarımıza, engelli ailelerimize, üç çocuk ve fazlası ailelerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza özel kontenjanları ayıracağımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm milletimize müjdeleyeceği projemizi yapacağız ve ülke gündeminden konut ve kira problemini tamamen kaldıracağız" diye konuştu.

Uzunkum Yaşam Alanı Projesi'ne seneye başlayacaklarını açıklayan Bakan Kurum, "Projemizin birinci etabı olan yaklaşık 300 bin metrekarelik alanın uygulama projelerini tamamladık. İnşallah süratle çevre düzenlemelerini bitireceğiz ve burada bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla, plajıyla Trabzonlu hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat yararlanabileceği gözde bir yaşam yeri olacak. Proje alanı 734 bin metrekare ve on yıllar boyunca güzelliklerle anılacak bu muhteşem eseri TOKİ’mizle ve Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek en kısa süre içerisinde Trabzon’a kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu proje ile şunu yapacağız: Akçaabat’tan çıkan kardeşim Ortahisar’a kadar yürüyüş yolunda, bisiklet yolunda huzurla güvenle gezebilecek. Oradaki yeşil alanlardan istifade edebilecek. Trabzon’umuzu sahille buluşturacak çok önemli bir proje. Belki de Trabzonlunun yıllardır hayal ettiği ve beklediği projeyi hemşehrilerimize kazandırıyor olacağız. 2026'da başlayıp yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projemizin ilk etabını da başlatıyoruz. Butik otelleri, ticari üniteleri ile örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje ile Zağnos Vadisi ile Pazarkapı’yı da dahil ederek sahille buluşturuyoruz. Aslında Trabzon’umuzu sahile açan çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeye 2026 yılı başı itibarı ile başlayacağız. İnşallah 2026 yılının sonunda bitirmek ve Trabzon’umuza kazandırmak istiyoruz. Şimdiden bu yatırımlarımızın Trabzonlu hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Trabzon’umuzu seviyoruz, yiğit ve mert insanları ile gurur duyuyoruz."