Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Bakan Kurum açıkladı: Trabzon'a dev projeler yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Trabzon için büyük önem taşıyan Uzunkum Yaşam Alanı Projesi'nin ilk etabını 2026'da başlayıp tamamlayacaklarını açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bakan Kurum açıkladı: Trabzon'a dev projeler yolda
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 17:32

'da incelemelerde bulunan ve Çarşıbaşı Millet Bahçesi'nin açılışını yapan , ve Bakanı Murat Kurum, Uzunkum Yaşam Alanı ve Pazarkapı projelerinin seneye tamamlanacağını müjdeledi. Bakan Kurum ayrıca Trabzon'a yapacaklarını da açıkladı.

Bakan Kurum açıkladı: Trabzon'a dev projeler yolda

Çarşıbaşı Millet Bahçesi’nin açılışı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla yapıldı. Törende konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, "Çarşıbaşı’mıza, bizi seçerseniz başta millet bahçemiz olmak üzere bugün tamamlanmakta olan 166 konutumuzu bitireceğimizi ve Kaldırım Ovası yolumuzu tamamlayacağımızı söz vermiştik. Yine Çarşıbaşı’nı doğalgaz ile buluşturacağımızın sözünü vermiştik. Hamd olsun, bugün Millet Bahçemizi Çarşıbaşı’mıza değerli Bakanımızın destekleri ile kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Kaldırım yolumuzu da tamamladık, doğalgazımızı başlattık, 166 konutumuzu da güzel ilçemizin hizmetine sunacağız inşallah. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Kurum açıkladı: Trabzon'a dev projeler yolda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da Trabzon'a hizmet etmekten şeref duyduklarını belirterek Uzunkum Yaşam Alanı ve Pazarkapı Kentsel Dönüşüm projelerinin seneye tamamlanacağını müjdeledi. Bakan Kurum "Yaptığımız projelere ve eserlere yenilerini ekliyoruz. Birincisi; yıl sonu itibari ile Türkiye’nin dört bir yanında yeni bir sosyal konut kampanyasına başlayacağız. Trabzon’umuzda da yeni sosyal konut projelerimizi hem merkeze hem de ilçelerimize süratle inşa edeceğiz ve sizlere armağan edeceğiz. Ev sahibi olmayan vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi için sosyal konut projelerimizi burada yürütüyor olacağız. Bugüne kadar 1 milyon 700 bin sosyal konut projesini tamamladık.

Bakan Kurum açıkladı: Trabzon'a dev projeler yolda

KONUT VE KİRA PROBLEMİNİ TAMAMEN KALDIRACAĞIZ

Hızlı bir şekilde yeni sosyal konut projemizi de gençlerimize, kadınlarımıza, engelli ailelerimize, üç çocuk ve fazlası ailelerimize, şehit ve gazi yakınlarımıza özel kontenjanları ayıracağımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm milletimize müjdeleyeceği projemizi yapacağız ve ülke gündeminden konut ve kira problemini tamamen kaldıracağız" diye konuştu.

Bakan Kurum açıkladı: Trabzon'a dev projeler yolda

Uzunkum Yaşam Alanı Projesi'ne seneye başlayacaklarını açıklayan Bakan Kurum, "Projemizin birinci etabı olan yaklaşık 300 bin metrekarelik alanın uygulama projelerini tamamladık. İnşallah süratle çevre düzenlemelerini bitireceğiz ve burada bisiklet yolları, yürüyüş yollarıyla, plajıyla Trabzonlu hemşehrilerimizin 7 gün 24 saat yararlanabileceği gözde bir yaşam yeri olacak. Proje alanı 734 bin metrekare ve on yıllar boyunca güzelliklerle anılacak bu muhteşem eseri TOKİ’mizle ve Büyükşehir Belediyemizle el ele vererek en kısa süre içerisinde Trabzon’a kazandıracağız. Hayırlı uğurlu olsun. Bu proje ile şunu yapacağız: Akçaabat’tan çıkan kardeşim Ortahisar’a kadar yürüyüş yolunda, bisiklet yolunda huzurla güvenle gezebilecek. Oradaki yeşil alanlardan istifade edebilecek. Trabzon’umuzu sahille buluşturacak çok önemli bir proje. Belki de Trabzonlunun yıllardır hayal ettiği ve beklediği projeyi hemşehrilerimize kazandırıyor olacağız. 2026'da başlayıp yıl sonuna kadar tamamlamayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Bakan Kurum açıkladı: Trabzon'a dev projeler yolda

Bakan Kurum sözlerine şöyle devam etti: "Pazarkapı Kentsel Dönüşüm Projemizin ilk etabını da başlatıyoruz. Butik otelleri, ticari üniteleri ile örnek bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu proje ile Zağnos Vadisi ile Pazarkapı’yı da dahil ederek sahille buluşturuyoruz. Aslında Trabzon’umuzu sahile açan çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Bu projeye 2026 yılı başı itibarı ile başlayacağız. İnşallah 2026 yılının sonunda bitirmek ve Trabzon’umuza kazandırmak istiyoruz. Şimdiden bu yatırımlarımızın Trabzonlu hemşehrilerimiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Trabzon’umuzu seviyoruz, yiğit ve mert insanları ile gurur duyuyoruz."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Elinde altın olanlar dikkat! İslam Memiş 6500 lira için tarih verdi
Gram altın yeni rekorunu kırdı: 4 bin 915 lirayı gördü!
ETİKETLER
#trabzon
#çevre
#kentsel dönüşüm
#iklim değişikliği
#şehircilik
#sosyal konut
#Uzunkum Yaşam Alanı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.