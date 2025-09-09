Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
27°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Kilosu 250 bin TL olduğu için sahtesi üretiliyor, gerçeği suda belli oluyor

Dünyada en değerli olarak görülen Safranbolu'da az miktarda yetiştirilebilen safranın fiyatı yükseliyor. Bu sebeple safranın sahtesi piyasaya sürülüyor. Safranın sahtesinin yapılış şekli pes dedirtiyor. İşte piyasada kilosu 250 bin TL olan safran ile ilgili detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kilosu 250 bin TL olduğu için sahtesi üretiliyor, gerçeği suda belli oluyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
09.09.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
09.09.2025
saat ikonu 13:40

Dünyanın en değerli baharatı safran piyasada adeta olay oldu. Gramı 250 liradan kilosu ise 250 bin liradan alıcı bulan safran birçok hastalığa şifa oluyor.

Kilosu 250 bin TL olduğu için sahtesi üretiliyor, gerçeği suda belli oluyor

FİYATI ÇOK YÜKSEK OLDUĞU İÇİN SAHTESİ ÜRETİLİYOR

'ın belli başlı bölgelerinde, 'ın Keşmir bölgesinde ve 'de 'da az miktarda yetiştirilebilen safran fiyatının çok yüksek olması sebebiyle sahtelerinin üretilmesine neden oldu.

Sahte safranlar mısır püskülleri boyanarak ‘safran' görünümü verilerek elde ediliyor. Mısır püskülleri safran boyutunda kesilen mısır püskülleri gıda boyası ile boyanarak ve saf safran gibi satışa sunuluyor. Sivas'ta 26 yıldır aktar Serdar Yerliyurt, gerçek safran ve sahtesinin yapıldığı mısır püskülünü gösterip, mısır püskülünün nasıl sahte safrana dönüştürüldüğünü anlattı.

Kilosu 250 bin TL olduğu için sahtesi üretiliyor, gerçeği suda belli oluyor

"SUDA ERİYORSA SAFRAN ERİMİYORSA MISIR PÜSKÜLÜ"

Aktar Serdar Yerliyurt, gerçek safran ve sahtesinin yapıldığı mısır püskülünü göstererek, sahte ve gerçek safranın suya atılarak ayır edilebileceğini belirtip, "Piyasada safran diye satılan sayısız ürün var. Safranın sahtesini üretmek için mısır püskülü kullanılıyor, gıda boyası ile boyuyorlar, kokusunu verip safran diye satıyorlar. Safranın kilosu çok pahalı olduğundan insanları kandırmak için böylesi bir şey yaparlar. Gerçek safran İran'da yetişir, safran binlerce çiçekten tane tane toplanır ve kurutulur. Hacmi küçük olduğu için de pahalılığı meydana gelir. Safran antioksidan olduğu için insan vücudunun hastalıkları yenmesinde fayda sağlar. Özellikle kadınlara adet döneminde sancılara karşı kolaylık sağlar. Ayrıca ülkemizde de Safranbolu'da yetişen safran da yemeklerde İran'dan getirtmiş olduğumuz safranın gramı 250 liradan satılıyor, kilogram fiyatı ise 250 bin liradan alıcı buluyor. Safran sadece yemeklerde değil kimi zaman da yazı yazmak için boya yapımında kullanılır. Safranın gerçek olup olmadığını ayırt edebileceğimiz en büyük özelliklerden birisi, suya attığımız zaman kendisi erir ve rengini verip suda yok olur ancak mısır püskülünden yapılan sahte safran boyayı verir ancak eriyip yok olmaz. Gerçek olup olmadığı da bu şekilde ayırt edilebilir" dedi.

Kilosu 250 bin TL olduğu için sahtesi üretiliyor, gerçeği suda belli oluyor

Sıkça Sorulan Sorular

SAFRAN HANGİ HASTALIKLARA FAYDALI?
Birçok hastalığa şifa olan safran, kadınlarda adet sancısı azaltıcı, göz sağlığına destekleyici ve kalp damar sistemini de dengeleyip düzenleyici etkileriyle biliniyor.
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dünyanın en pahalı baharatı: 'Milli bitki' toprakla buluşuyor
ETİKETLER
#Sağlık
#Türkiye
#fiyat
#iran
#hindistan
#safranbolu
#sahte ürün
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.