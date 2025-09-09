Adana'da deprem! AFAD ve Kandilli duyurdu

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Saimbeyli ilçesinde bir deprem kaydedildiğini duyurdu. Saat 20.26'da yaşanan sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

https://x.com/DepremDairesi/status/1965477988545286390

KANDİLLİ RASATHANESİ DE VERİLERİ AÇIKLANDI

Kandilli Rasathanesi ise depremle ilgili açıkladığı verilerde sarsıntının büyüklüğünü 3.6 olarak bildirirken derinliğini ise 5 kilometre olarak ölçtü. Bölgen sarsıntı sonrası herhangi bir olumsuz gelişme aktarılmadı.

https://x.com/Kandilli_info/status/1965478570098098687