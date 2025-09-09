ING’den Türkiye ekonomisine yönelik değerlendirme: Dev banka faiz, enflasyon ve dolar/TL tahmini açıkladı

ING, Türkiye’de Ağustos ayında açıklanan enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesinin ve son dönemdeki siyasi ile kurumsal gelişmelerin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika kararlarını zorlaştırabileceğini açıkladı.

ING’DEN FAİZ TAHMİNİ

Banka, raporunda “Faiz indiriminin boyutunu belirlerken oynaklığın kontrol altına alınması kritik bir rol oynayacak; ancak bugüne kadar bu kontrol sınırlı kaldı” ifadelerine yer verdi. ING, bu hafta TCMB’nin politika faizini 200 baz puan indirerek yüzde 41’e çekmesini, Aralık ayında ise yüzde 37 seviyesine düşürmesini bekliyor.

Banka, 2025 sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5’ten yüzde 30’a yükseltti. Raporda, “Politika faizi tahminleri, yakın dönemde yüksek reel faiz ortamının devam edeceğine işaret ediyor” değerlendirmesi yapıldı.

ING, YIL SONU DOLAR/TL TAHMİNİNİ AÇIKLADI

İç talebin güçlü seyrine dikkat çeken ING, 2025 yılı GSYH büyüme tahminini yüzde 2,7’den yüzde 3,3’e, 2026 tahminini ise yüzde 3,5’ten yüzde 4’e yükseltti.

Döviz tarafında ise ING, bu yıl sonu için dolar/TL beklentisini 45,00, 2026 sonu için ise 53,00 olarak açıkladı. Banka raporunda, “TCMB’nin sıkı para politikası duruşu, Türk lirasının reel değer kazanmasını ve para birimine olan talebin artmasını sağlıyor. Kısa vadede istikrarlı bir değer artışı gözlenmeyebilir, ancak uzun vadede liranın kümülatif reel değer kazanması olası” yorumuna yer verildi.