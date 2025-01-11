Ekmek zammı krizi: Fırınların üretimi kestiği iddiası sonrası tartışmaya nokta kondu

11 Ocak 2025 22:39 - Güncelleme : 11 Ocak 2025 22:50

Ekmek fiyatlarıyla ilgili yaşanan zam krizi, gündemdeki yerini koruyor. Fırınların zam taleplerinin reddedilmesinin ardından ekmek üretimini durdurdukları iddiası ortalığı karıştırdı. Halkın temel gıda maddesi olan ekmek üzerinden başlayan bu gerilim, fırıncılar ve yetkililer arasında sert tartışmalara yol açtı.

Burdur​'da ekmeğe zam yapılmasının engellenmesi sonrası ekmek​ üretimini durdurma kararı alındığı iddiaları sonrası açıklama geldi. Burdur Valiliği, sosyal medya ve bazı internet haber sitelerinde yer alan "22 fırın tarafından Burdur'da ekmeğe kısıtlama​ kararı" yönündeki iddialara ilişkin bir açıklama yaptı.

Valilik açıklamasında, ekmek ve simit​ azami fiyat​ tarifelerinin, ticaret ve sanayi odası yönetim kurulu tarafından oluşturulan yerel heyetin değerlendirmesi ve Ticaret Bakanlığı'nın onayıyla yürürlüğe girdiği belirtildi.

EKMEK VE SİMİTE ZAM TEKLİFİNE RET

Bu çerçevede, 4 Aralık 2024'te Burdur'da değerlendirilen yeni ekmek ve simit fiyat tarifesi teklifinin Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülmediği ifade edildi. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu'ndan, yeni tarife talebinin gerekçeli bir şekilde hazırlanarak Bakanlığa gönderilmesi istendiği kaydedildi.

Valilik tarafından kurulan komisyonun 9 Ocak 2024 tarihli kararına da değinilen açıklamada, söz konusu kararın yalnızca beyaz ekmek ve simit dışında kalan 32 farklı unlu mamulün fiyat artışını engellemeye yönelik olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Aralık 2024 tarihli ve 28/07 sayılı Burdur Ticaret ve Sanayi Odası’nın yeni fiyat tarifesinde yer alan ve yüzde 15 ila yüzde 400 arasında değişen artışlar içeren fiyat değişikliği, Valiliğimizce yapılan itiraz sonucunda kabul edilmemiş ve bu fahiş artışlara izin verilmemiştir. Enflasyonla mücadele kapsamında, Valilik olarak ne fırıncı esnafımızın mağduriyetine ne de vatandaşlarımızın ekmeği üzerinden oynanmasına izin verilecektir. Halk arasında toplumsal infial veya kaygıya yol açabilecek bu tür yanlış bilgilendirmelere karşı gerekli tedbirler alınmaktadır."

Valilik, kamuoyunun yanıltıcı bilgilere itibar etmemesi gerektiğini ve enflasyonla mücadelede dengeli bir yaklaşım sergileneceğini vurguladı.