Ekmeğe zam haberleri peş peşe! Yeni fiyat tarifesini duyurdular

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, tgrthaber.com

03 Ocak 2025 21:55 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 22:49

2025'in gelmesiyle beraber zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Gıda tüketiminin en baş sıradaki ürünlerinden ekmeğin fiyatı artmaya devam ediyor. Ankara'nın ardından Bursa'da ekmeğe zam geldi. Hangi illerde yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...