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Ekmeğe zam haberleri peş peşe! Yeni fiyat tarifesini duyurdular

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, tgrthaber.com
03 Ocak 2025 21:55 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 22:49
Ekmeğe zam haberleri peş peşe! Yeni fiyat tarifesini duyurdular

2025'in gelmesiyle beraber zam haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Gıda tüketiminin en baş sıradaki ürünlerinden ekmeğin fiyatı artmaya devam ediyor. Ankara'nın ardından Bursa'da ekmeğe zam geldi. Hangi illerde yüzde kaç zam geldi? İşte detaylar...

Yeni yılın gelmesiyle birlikte temel gıda ürünlerinde  zam haberleri artmaya başladı. Bursa​ ve Ankara​ başta olmak üzere bazı illerde ekmek​ fiyatlarına yüzde 25’e varan zamlar yapıldı. Fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle fiyat​ güncellemesinin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Ekmeğe zam haberleri peş peşe! Yeni fiyat tarifesini duyurdular - 1. Resim

BURSA'DA EKMEK ZAMLANDI

Bursa’da ekmek fiyatlarına yüzde 25 oranında zam​ yapıldı. Daha önce 10 liradan satılan 200 gramlık ekmek, 240 gram olarak 15 liradan satışa sunulacak. Fırıncılar, artan maliyetler nedeniyle kilogram fiyatının 50 liradan 62,5 liraya yükseldiğini açıkladı.

Bursa Fırıncılar Odası, artan maliyetler karşısında ekmek fiyatlarını 2 Ocak itibarıyla güncelledi. Yeni fiyat listesine göre:

240 gram beyaz ekmek: 15 TL
300 gram tam buğday, sarı buğday, kepek ve çavdar ekmeği: 30 TL
650 gram köy ekmeği: 45 TL
Roll ekmek (küçük yuvarlak ekmek): 5 TL
300 gram lavaş ekmeği: 25 TL
Fırıncılar, un, enerji ve diğer maliyetlerdeki artışların fiyat düzenlemesini zorunlu kıldığını ifade ederken, yeni fiyatlar vatandaşlar arasında farklı tepkilere yol açtı.

Ekmeğe zam haberleri peş peşe! Yeni fiyat tarifesini duyurdular - 2. Resim

ANKARA'DA DA EKMEĞE ZAM GELDİ

Ankara'da 200 gram ekmeğin fiyatı yüzde 25 zamla 10 TL'den 12,5 TL'ye yükseldi. Ankara Fırıncılar Odası Başkanı Gürsel Alnıaçık, zamlı tarifeyi açıklayarak, "Bugünden itibaren 200 gram ekmek 12,5 lira oldu" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, tgrthaber.com
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