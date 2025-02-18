Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı: İşte olası zam oranları

Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, katıldığı bir televizyon programında emeklilere yönelik banka promosyonları hakkında önemli bilgiler verdi. Emekli maaşlarını belirli bir banka üzerinden alma taahhüdünde bulunan vatandaşlara sunulan nakit promosyonların yanı sıra faizsiz kredi imkanlarına da değinen Erdursun, yeni anlaşmalarla birlikte rakamların artabileceğini belirtti.

BANKALAR PROMOSYONLARI GÜNCELLİYOR

Erdursun’un açıklamalarına göre, üç yıl boyunca maaşını aynı bankadan almayı taahhüt eden emeklilere bankalar tarafından nakit promosyonlar veriliyor. Bunun yanı sıra 20 bin ila 50 bin lira arasında değişen faizsiz kredi imkanları da sunuluyor. Otomatik ödeme talimatı veren emekliler için ise bu promosyon miktarlarının biraz daha artırılabildiği ifade ediliyor. Ancak, geçtiğimiz yıl promosyon alan bir emeklinin bu yıl tekrar promosyon alma hakkı bulunmuyor. Aynı şekilde, iki yıl önce banka değiştirerek promosyon alanlar da tekrar yeni bir banka değişikliği yaparak promosyon alma imkanına sahip değil.

YENİ ANLAŞMALARLA PROMOSYON TUTARI ARTABİLİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emeklilere daha avantajlı şartlar sunabilmek adına bankalarla görüşmelerini sürdürüyor. Mevcut durumda bankalar tarafından sunulan promosyon miktarlarının 25 ila 30 bin liraya kadar yükselmesi öngörülüyor. Emeklilerin hangi bankanın ne kadar promosyon sunduğunu ve ek olarak faizsiz kredi imkanı sağladığını öğrenmek için bankaların internet sitelerinden detaylı bir karşılaştırma yapmaları tavsiye ediliyor.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ BEKLENTİSİ

Erdursun, emekli maaşlarına yapılan son zamlar ve bayram ikramiyeleri konusuna da değindi. Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 15,75 oranında zam yapıldığını hatırlatarak, Temmuz ayına kadar başka bir maaş artışı beklenmediğini belirtti. Bayram ikramiyelerinin artırılması yönündeki beklentilere de değinen Erdursun, zam oranına bağlı olarak ödenecek rakamları şöyle özetledi:

Yüzde 15,75 oranında zam yapılması halinde: Emeklilere bayram başına 3.472 TL ikramiye ödemesi yapılacak.

Zam oranının yüzde 50’ye çıkması halinde: Bayram ikramiyesi 4.500 TL olacak.

Yüzde 100 oranında zam yapılması durumunda: Emekliler bayram başına 6.000 TL ikramiye alacak.



2018 yılında 1.000 TL olarak başlayan bayram ikramiyeleri, geçtiğimiz yıl 3.000 TL’ye yükseltilmişti. Emekliler, Ramazan ve Kurban Bayramı olmak üzere yılda iki kez bu ikramiyeden yararlanıyor. Emeklilerin gözü kulağı Mart ayında açıklanması beklenen yeni rakamlara çevrilmiş durumda.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe denk geldiğinden, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.