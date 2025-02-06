Emekli bayram ikramiyesi ne kadar yatacak? Ekonomist Muhammet Bayram rakam vererek açıkladı

06 Şubat 2025 17:37 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 17:46

Asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılan zamlardan sonra, en fazla merak edilen konuların başında; Bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? Sorusu gündeme geldi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikramiye konusu için Tgrthaber.com’a konuşan Ekonomist Muhammet Bayram rakam vererek beklentisini açıkladı. İşte detaylar…

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! SGK uzmanı emekli bayram ikramiyesi için net rakam verdi

SSK, Bağ-Kur ve tüm emeklileri ilgilendiriyor! SGK uzmanı emekli bayram ikramiyesi için net rakam verdi

En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş farkları ödemesinde tarih belli oldu

En düşük emekli maaşı alanlar dikkat! Emekli maaş farkları ödemesinde tarih belli oldu

Emekli maaşlarının yeni yıldaki zam oranı belirlendikten sonra gözler yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte bayram ikramiyelerine döndü. Emekliler, maaş zamlarının beklentilerini tam olarak karşılamadığını belirtirken, bayram ikramiyelerinde nasıl bir artış olacağını merak ediyor.

Emekli maaşlarının belirlenmesinden sonra milyonlarca insanın merakla beklediği bayram ikramiyelerine ne kadar zam geleceği konusunu Tgrthaber.com Özel Haberler Şefi Emir Yücel'e değerlendiren Ekonomist Muhammet Bayram rakam vererek bayram ikramiyelerine yapılacak zam oranını açıkladı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

2018’de başlayan bayram ikramiyesi uygulamasıyla şu anda her bayram ayrı ayrı her emekliye 3 bin TL bayram ikramiyesi ödenmekte.

Devletimiz her zaman emeklinin yanında olduğu gibi alım gücünü korumak ve desteklemek adına bayram ikramiyesi uygulamasını devam ettirecektir.

Şu anda 3000 TL olan bayram ikramiyesi 4500 TL ila 5000 TL civarına artmasını bekliyorum.

RAMAZAN VE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Ramazan Bayramı 30 Mart Pazar gününe gelmesi sebebiyle, ikramiyelerin 24-28 Mart arasında yatırılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ise 6-9 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. İkramiyeler, 2-5 Haziran tarihleri arasında hesaplara yatırılacak.