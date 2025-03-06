Emekli bayram ikramiyesinde seyyanen zam sürprizi! 3 senaryo bir 'jest' seçeneği masada

Emekli bayram ikramiyesi için hesaplamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi zammında. Farklı zam senaryoları masada konuşulsa da en yüksek emekli ikramiyesi hesaplaması geldi. TGRT Ana Haber'de Tuna Öztunç, emekli ikramiyesi ile ilgili zam senaryolarını anlattı. Öztunç, seyyanen ödemeyle 5000 TL'lik bir ikramiye verilip iki dönem için toplamda 10 bin TL de ödenebileceğini ifade etti. Açıklamasıyla emekliler heyecanlandı. İşte emekli bayram ikramiyesinde 3 senaryo.

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine yapılacak zam haberlerini heyecanla bekliyor. Zam için ağırlıklı olarak 3 senaryo paylaşılıyor. Ancak bu senaryoların dışında, seyyanen ödeme ile 5000 TL'lik bir ikramiye de konuşulmaya başlandı. TGRT Ana Haber'de Tuna Öztunç, emekli ikramiyesi hesabıyla milyonları heyecanlandırdı.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE 3 SENARYO MASADA

Konuşulan zam senaryoları şöyle;

Senaryo 1: 6 aylık enflasyon oranına göre ikramiyeler 3472 TL'ye çıkabilir ve yuvarlanarak 3500 TL'ye tamamlanabilir. Böylece toplam ödeme 7000 TL'ye ulaşabilir.

Senaryo 2: 2024 yılı enflasyon oranına göre ikramiyeler 4331 TL'ye çıkabilir ve yuvarlanarak 4500 TL'ye tamamlanabilir. Bu durumda toplam ödeme 9000 TL'ye ulaşabilir.

Senaryo 3: Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 oranında bir artış yapılırsa ikramiye 4500 TL'ye çıkacak ve toplam ödeme 9000 TL olacak.

SEYYANEN ÖDEME İLE 5000 TL'LİK BİR İKRAMİYE

Öte yandan bu senaryoların dışında, seyyanen ödeme ile 5000 TL'lik bir ikramiye verilerek toplamda 10 bin TL ödeme yapılması da gündeme geldi. Bu durumda emekliler, hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda 5'er bin TL alarak toplamda 10 bin TL ikramiye almış olacak.