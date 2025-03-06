Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Kübra Çelepi

Emekli bayram ikramiyesinde seyyanen zam sürprizi! 3 senaryo bir 'jest' seçeneği masada

Emekli bayram ikramiyesi için hesaplamalar gelmeye devam ediyor. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı emekli bayram ikramiyesi zammında. Farklı zam senaryoları masada konuşulsa da en yüksek emekli ikramiyesi hesaplaması geldi. TGRT Ana Haber'de Tuna Öztunç, emekli ikramiyesi ile ilgili zam senaryolarını anlattı. Öztunç, seyyanen ödemeyle 5000 TL'lik bir ikramiye verilip iki dönem için toplamda 10 bin TL de ödenebileceğini ifade etti. Açıklamasıyla emekliler heyecanlandı. İşte emekli bayram ikramiyesinde 3 senaryo.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 11:34
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 11:40

Milyonlarca emekli, bayram ikramiyelerine yapılacak zam haberlerini heyecanla bekliyor. Zam için ağırlıklı olarak 3 senaryo paylaşılıyor. Ancak bu senaryoların dışında, seyyanen ödeme ile 5000 TL'lik bir ikramiye de konuşulmaya başlandı. TGRT Ana Haber'de Tuna Öztunç, emekli ikramiyesi hesabıyla milyonları heyecanlandırdı.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE 3 SENARYO MASADA

Konuşulan zam senaryoları şöyle;

Senaryo 1: 6 aylık enflasyon oranına göre ikramiyeler 3472 TL'ye çıkabilir ve yuvarlanarak 3500 TL'ye tamamlanabilir. Böylece toplam ödeme 7000 TL'ye ulaşabilir.

Senaryo 2: 2024 yılı enflasyon oranına göre ikramiyeler 4331 TL'ye çıkabilir ve yuvarlanarak 4500 TL'ye tamamlanabilir. Bu durumda toplam ödeme 9000 TL'ye ulaşabilir.
Senaryo 3: Geçen yıl olduğu gibi yüzde 50 oranında bir artış yapılırsa ikramiye 4500 TL'ye çıkacak ve toplam ödeme 9000 TL olacak.

SEYYANEN ÖDEME İLE 5000 TL'LİK BİR İKRAMİYE

Öte yandan bu senaryoların dışında, seyyanen ödeme ile 5000 TL'lik bir ikramiye verilerek toplamda 10 bin TL ödeme yapılması da gündeme geldi. Bu durumda emekliler, hem Ramazan Bayramı'nda hem de Kurban Bayramı'nda 5'er bin TL alarak toplamda 10 bin TL ikramiye almış olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kademeli emeklilik için tarih verdi! İsa Karakaş'tan heyecanlandıran açıklama: "Ankara'da hareketlilik var"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim geliyor! Önce benzin sonra motorin fiyatı düşecek
ETİKETLER
#toplu sözleşme ikramiyesi
#ikramiye
#emekli ikramiyesi
#bayram ikramiyesi
#bayram ikramiyeleri
#emekli bayram ikramiyesi
#Ikramiye Zammı Senaryoları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.