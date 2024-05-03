Emekli çiftçilere müjde! Banka ödemede kesenin ağzını açtı, promosyon 14 bin lirayı vurdu

03 May 2024 11:32 - Güncelleme : 03 May 2024 11:41

Memur ve emekli maaşı zam hesabı değişti! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşı zam hesabı değişti! 4 aylık enflasyon farkı belli oldu

Asgari ücretin güncellenmesi ve en düşük emekli maaşı için CHP’den kanun teklifi

Asgari ücretin güncellenmesi ve en düşük emekli maaşı için CHP’den kanun teklifi

Emekli çiftçinin promosyonunda yeni ödeme miktarı belli oldu. Banka kesenin ağzını açtı, ayrıcalıklarla çiftçiye emekli promosyonunda en yüksek rakamı duyurdu.

ÇİFTÇİ İÇİN YENİ KAMPANYA

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını TEB'e taşıyan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sahibi çiftçi müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyası başlattı.

BANKA NAKİT PROMOSYONDA YENİ TUTARI DUYURDU

Türk Ekonomi Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve Harman Kart ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) sahibi emekli maaş müşterileri 14 bin liraya varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

EMEKLİYE AYRICALIKLI HİZMETLER DE SUNULUYOR

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan banka, emeklilerin müşteri hizmetleri hattından ve bankanın internet şubesi ile mobil uygulamasından yapacakları EFT/FAST ve havale işlemlerinden ücret almıyor.

AVANTAJLI KREDİ, KART ÜCRETİ MUAFİYETİ VE ÖNCELİK

Şubelerde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, emekli maaş müşterilerine özel avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine avantajlı faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, bankanın emeklilere özel paketinde sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

HARMAN KART FIRSATLARI DA SUNULACAK

Çiftçi müşteriler tarımsal faaliyetleri için temel girdilerin temininde rol oynayan ve faizsiz dönem avantajıyla geri ödeme imkanı sunan Harman Kart'a avantajlarla sahip olabiliyor. Ayrıca, çiftçiler, bankanın sektörün öncü kurumlarıyla gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında alışverişlerinde 5 aya varan vade ve sıfır faiz avantajından da yararlanabiliyor.

BANKAYA GİTMEYE GEREK YOK!

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, şubeye gitmelerine gerek kalmadan, mobil ya da internet şubeden başvurularını yapabiliyor.