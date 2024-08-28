Emekli için 12 bin TL promosyon fırsatı! İşte güncel emekli promosyonu tutarları

28 Ağustos 2024 09:56 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:03

Altında yeni bir rekor daha! İşte 28 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altında yeni bir rekor daha! İşte 28 Ağustos 2024 gram altın, çeyrek altın fiyatları

Kamu ve özel bankalar emekli promosyonu ödemeleri için başlattıkları kampanyalara devam ediyor. Bazı bankalar sadece promosyon kampanyalarıyla kalmayıp emekli müşterilerine farklı avantajlar da sağlıyor. Kamu bankası Halkbank, yeni bir promosyon kampanyası başlattı. İşte güncel emekli promosyonu ödeme tutarları...

HALKBANK NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

Emekliler maaşlarını Halkbank’a taşıdıklarında ödüllü promosyon kampanyalarından faydalanabiliyor.

10.000 TL- 14.999,99 TL Brüt Maaş: 8.000 TL promosyon

15.000 TL- 19.999,99 TL Brüt Maaş: 10.000 TL promosyon

20.000 TL ve Üzeri Brüt Maaş: 12.000 TL promosyon

SGK’dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL’nin altında olanlar için de farklı bir kampanya hakkı sağlanıyor. Bu durumda olanların başvurmaları halinde 5 bin TL promosyon ödemesi alabilecekler.

Eğer önceki döneme ait bir promosyon ödemeniz varsa, yeni başvurunuz sırasında bu tutar sistem tarafından otomatik olarak mahsup edilecektir.

Eğer Hallbank müşterisi olup birden fazla maaş alan bir emekli varsa bu müşterilerin promosyon tutarı aldıkları maaşların toplamı üzerinden hesaplanacaktır.

TÜM BANKALARIN EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ TUTARLARI

QNB FİNANSBANK

Finansbank'ta, 15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan kampanyadan yararlanılabilir.

Aylık Maaş Tutarı 0 aralığı 9.999TL için 6.250TL promosyon,Aylık Maaş Tutarı 10.000 aralığı 14.999TL için 10.000TL promosyon, Aylık Maaş Tutarı 15.000 aralığı 19.999TL için 12.500TL promosyon Aylık Maaş Tutarı 20.000TL ve üzeri için 15.000TL promosyon.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 15.000 TL' ye varan promosyona ek 2.500 TL chip-para ile birlikte toplamda 17.500 TL ödül fırsatı bulunuyor.

Maaş Tutar Aralığı - Toplam promosyon tutarı 0 - 9.999 TL 6.250 TL10.000 TL - 14.999 TL 10.000 TL15.000 TL - 19.999 TL 12.500 TL 20.000 TL ve üzeri 15.000 TL

GARANTİ BBVA

Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilere 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilere 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilere 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilere de 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.

Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ağustos 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterileri yararlanabilecek.

HALK BANKASI

Maaşını 3 yıl boyunca Halk Bankası aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir Brüt maaş tutarı ve ödenecek promosyonlar şöyle:10.000 TL - 14.999,99 TL / 8.000 TL15.000 TL - 19.999,99 TL / 10.000 TL20.000 TL ve üzeri / 12.000 TL ödeme yapılacak.

ING BANK

SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 15.000 TL'ye varan nakit promosyon kazanılabiliyor. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'na 3.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatı bulunuyor.

Yeni emekliler ve EYT ile emekli olanlar da, emekli maaş promosyonundan yararlanabilirler. 1 aylık toplam gelir/aylık tutarı; 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL,10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL,15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TL,20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit promosyon ödemesi alınır.

İŞ BANKASI

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

Maaş Aralığı - Promosyon Tutarı 10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlar 5.000 TL 10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlar 8.000 TL 15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlar 10.000 TL 21.20.000 TL ve daha fazla olanlar 12.000 TL olarak hazırlandı.

TÜRKİYE FİNANS

SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı almak emeklilere; 9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 5.000 TL10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 8.000 TL 15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 10.000 TL 20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 12.000 TL promosyon ödemesi yapılacaktır.

VAKIFBANK

Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilere, 12.000 TL'ye varan promosyon verilecek.

1 aylık emekli maaşı tutarı;10.000 TL'ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacak.

YAPI KREDİ

Yapı Kredi, SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren emeklilere 18.000 TL'ye varan nakit emekli promosyon fırsatı sunuyor.

Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan bir aylık net geliri; 9.999 TL'ye kadar olana 9.250 TL 10.000 TL - 14.499 TL arasında olana 13.000 TL 15.000 TL - 19.999 TL arasında olana 15.500 TL 20.000 TL' nin üzerinde olana 18.000 TL olarak ödeme yapılacak.

ZİRAAT BANKASI

SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunuyor.