Emekli ikramiye artışında sürpriz gelişme kapıda! İşte masadaki o rakam: Açıklanacağı ve hesaplara geçeceği tarih belli oldu

Emekli ikramiyesi için sayılı günler kaldı. Mart’ın son haftasında ikramiye tutarlarına bir artış bekleniyor. Şu an 3000 TL civarında olan ikramiye için 4000-4500 TL arası rakamlar konuşuluyor. Ramazan Bayramı öncesi ödenecek emekli ikramiyesinin 21 Şubat'ta Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında netleşmesi ve 28 Mart'a kadar hesaplara yatırılması bekleniyor. Emekli ikramiyesi hakkında beklentisini açıklayan Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, "Çalışmalar başladı" diyerek açıkladı.

BAYRAM İKRAMİYESİ 21 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi zammına çevrildi. 2025 yılı bayram ikramiyesi ile alakalı ortaya atılan senaryolar rekor artışa işaret ediyor. ikramiye artışında beklenen sıçrama emeklinin yüzünü güldürecek. Emeklilerin bayram ikramiyesi 21 Şubat'ta belli olacak.

EKK TOPLANTISINDA ELE ALINACAK

Emeklilere bayram ikramiyesi zammı 21 Şubat'ta Giresun'da düzenlenecek Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında masaya yatırılacak. Ramazan Bayramı öncesi ödenecek emekli ikramiyesinin tutarında önemli bir artış bekleniyor. 21 Şubat'ta Ekonomi Koordinasyon Kurulu toplantısında ikramiye tutarı netleşecek.

28 MART'A KADAR HESAPLARA YATIRILMASI BEKLENİYOR

Emeklilere verilen bayram ikramiyeleri için yeni rakamın belirlenmesine yönelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan "Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili çalışma yapacağız" dedi. Böylece 21 Şubat için hazırlıklar başladı. Zamlı tutarın ilanının ardından emekli ikramiyelerinin en geç 28 Mart’a kadar hesaplara geçmesi bekleniyor.

GÜNCEL EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?

Geçen yıl bayram ikramiyeleri yüzde 50 oranında artırıldı. Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde 3 bin lira bayram ikramiyesi verildi. Toplamda 6 bin lira ödeme yapıldı.

EMEKLİYE ÖDENECEK TUTAR 4 BİN LİRAYA ULAŞABİLİR

16.3 milyon emekliyi ilgilendiren düzenleme için kanun değişikliği gerekiyor. Kanun teklifi Ramazan ayında Meclis gündemine alınması planlanıyor. Kamuoyunda, ikramiyelerin 3 bin 500 ila 4 bin lira arasında olacağı uzun süredir konuşuluyor. Emekli ikramiyesine dair zam senaryoları şöyle şekillendi;

Eğer emekli ikramiyelerine;

Yüzde 30 zam yapılırsa 3 bin 900 lirayı,

Yüzde 35’e çıkarsa, 4 bin 50 lirayı,

Yüzde 40’a ulaşırsa 4 bin 200 lirayı,

Yüzde 50 zam yapılırsa, 4 bin 500 liraya yükselmesi bekleniyor.

EMEKLİ ZAMMI KADAR İKRAMİYE SENARYOSU

Bu yıl emekliler ocak ayında yüzde 15,75 oranında zam aldı. İkramiyelere bu oranda zam yapılırsa tutar 3 bin 472 lira olacak.

EMEKLİ İKRAMİYE ZAMMI İÇİN EN GÜÇLÜ OLASILIK

Ekonomi yazarı Faruk Erdem, emekli ikramiye tutarları için beklentisini açıkladı. Açıklamaları şöyle;

"Emekliye İkramiye Ramazan bayramından önce ödenecek. O da Mart'ın son haftasına denk geliyor. Şu anda 3000 lira ama büyük ihtimalle yüzde 99 gibi bir artış olacağı yönünde de bilgiler geliyor. Artış oranı ne olur onu göreceğiz. 15.75 de olabilir daha da olabilir ama bir 4 bin 4 bin 500 lira rakamları konuşuluyor. Şimdiden söyleyelim onu. Çalışma yapılacaktır."

MARTTAN SONRA EMEKLİ OLAN İKRAMİYE ALACAK MI?

Bu yıl emekliler, mart ve haziran olmak üzere iki defa bayram ikramiyesi alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile ölüm, yaşlılık ve malullük maaşı alan kişiler ikramiyeden yararlanabilecek. 1 Mart itibarıyla emekli olanlar da emekli ikramiyesi alacak.