Merkez Bankası Başkanı'ndan sürpriz sinyal! Dengeler değişiyor: Yeni yol haritası belli oldu

TCMB Başkanı Karahan, faiz indirimi sürecine ilişkin konuşmasında gelişmiş ekonomilerde yaşanan belirsizliklerin, yükselen piyasa ekonomileri için risk oluşturduğunu ifade etti ve bu risklerle başa çıkmak için hazırlıklı olduklarını ifade etti.

FAİZ İNDİRİMİ DEVAM EDECEK Mİ?

Türkiye Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan faiz indirimi sürecine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aralık ayından bu yana kademeli olarak faiz indirimine gittiğini belirten Karahan aralık ve ocak aylarında politika faizini 250'şer baz puan düşürdüklerini vurguladı.

MERKEZ'DEN YENİ ADIMLAR KAPIDA

Karahan, bu süreçte ortaya çıkabilecek risklere karşı harekete geçmeye hazır olduklarını ifade etti. ABD olmak üzere gelişmiş ekonomilerdeki para politikasına ilişkin belirsizliklere dikkat çekti.

MERKEZ BANKASI HAREKETE GEÇMEYE HAZIR

Türkiye'nin de aralarında bulunduğu yükselen piyasa ekonomileri için risk vurgusunda bulunan Karahan, "Bu da merkez bankalarının çok dikkatli hareket etmesi gerektiği anlamına geliyor" diyen Karahan, "Riskler pek çok nedenden ötürü var... ve biz harekete geçmeye hazırız" dedi.

Sıkça Sorulan Sorular KKM ne zaman bitiyor 2025? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, döviz ve altın dönüşümlü kur korumalı mevduat ve katılma hesaplarında 6 ve 12 ay vadeli hesap açma ve yenileme işlemlerinin 20 Ocak 2025 tarihi itibarıyla sonlandırılmasına karar vermiştir.