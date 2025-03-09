Emekli ikramiyesi belli oluyor! AK Parti kaynakları için rakam netleşti

Emekli bayram ikramiyesi zammı, Ramazan Ayı'nın başlamasıyla en çok merak edilen konulardan biri oldu. Emeklilere, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde yılda iki kez ikramiye verilecek. Son olarak 2024 yılında yapılan yüzde 50’lik zamla birlikte emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL’ye çıkarılmıştı. Gözler bu yıl yapılacak zamma çevrildi. Emeklilerin bayram ikramiyesiyle ilgili düzenleme çalışmaları hız kazandı. 10 Mart Pazartesi günü Meclis’e taşınacak düzenleme, milyonlarca emeklinin gelirinde artış sağlayacak. Son gelen haberlere göre mevcut 3 bin liralık ikramiyenin artırılması için alternatif rakamlar masaya yatırıldı. İşte zam oranları.

Emekli bayram ikramiyesi zammında son düzlüğe girildi. Emeklilere yılda iki kez, Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödenecek. 2024 yılında yapılan yüzde 50’lik zamla birlikte emekli bayram ikramiyesi 3 bin TL'ye çıkarılmıştı. Bu yıl yapılacak zam ile birlikte emeklilerin bayram ikramiyeleri tekrar artacak. Zam tutarı için etki analizi ve bütçeye etkisi hesaplanıyor. Yapılan etki analizinin ardından yarın emekli bayram ikramiyesi 2025 zam tutarı belli olacak.

EMEKLİ İKRAMİYESİNDE KRİTİK GÜN

Emeklilere yapılacak bayram ikramiyesi artışıyla ilgili kritik gelişmeler yaşanıyor. Bu düzenleme, özellikle 10 Mart Pazartesi günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulacak. Pazartesi günü yapılacak bu sunum, milyonlarca emekli için büyük bir önem taşıyor, çünkü bayram ikramiyesi zammı konusunda son karar verilecek ve emekli maaşlarına önemli bir artış sağlanacak.

ZAMMIN ETKİ ANALİZİ TAMAMLANIYOR

Konuyla ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve AK Parti kurmayları yeni ikramiye tutarını belirlemek için toplantı yaptı. Mevcut 3 bin liralık ikramiyenin artırılması için alternatif rakamlar masaya yatırıldı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR ARTACAK?

Yasa teklifi ile milyonlarca emeklinin gelirinde artış yaşanacak.

Yeni bayram ikramiyesi tutarları:

Eğer emekli bayram ikramiyelerine yüzde 15.75 oranında bir zam yapılırsa, mevcut 3 bin TL’lik ikramiye 3 bin 472 TL’ye çıkacak ve yuvarlama ile bu rakam 3 bin 500 TL olabilir.

Geçen yılki gibi bir artış yapılırsa, yani yüzde 50 zam yapılırsa, bayram ikramiyesi 4 bin 500 TL’ye yükselebilir.

Eğer yüzde 100 oranında bir artış yapılırsa, emekli bayram ikramiyesi 6 bin TL’ye ulaşabilir.

AK PARTİ 1000 LİRALIK ZAMMA DAHA YAKIN

TGRT Haber TV'nin edindiği bilgilere göre, rakam henüz net değil ancak gelen bilgilere göre 1000 lira zam yapılması öngörülüyor. AK Parti kaynakları 1000 liralık zamma sıcak baktıklarını ifade etti. Kesin oran pazartesi günü netleşecek. Meclis başkanına pazartesi günü bir kanun teklifi sunulacak ve o kanun teklifine yapılacak bu düzenlemeye zam düzenlemesi de eklenecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta başlayacak, Kurban Bayramı ise 6 Haziran’da olacak. Önceki yıllarda olduğu gibi, bayram ikramiyelerinin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce emekli maaşlarıyla birlikte hesaplara yatırılması bekleniyor. Bu bağlamda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi planlanıyor.

EMEKLİ İKRAMİYESİ HAKKINDA KULİS BİLGİSİ SIZDIRDI

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, konuya dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Emekli ikramiyelerine yapılacak artışla ilgili iki farklı seçenek masada. İlk seçenekte, 1.000 TL’lik bir artışla bayram ikramiyesi 4.000 TL’ye çıkacak ve bütçeye maliyeti toplamda 34,5 milyar TL olacak. Diğer seçenekte ise 2.000 TL’lik artışla ikramiye 5.000 TL’ye yükselecek ve bütçeye maliyeti 70,5 milyar TL olacak.

Erdursun, asgari ücretle yapılan kıyaslamada 2018’de asgari ücretin yüzde 62,5’i kadar olan ikramiye, 2023'te asgari ücretin yüzde 13,5'ine kadar düştü. Hesaplama doğru yapılmıyor" diyerek konuşulan oranların gerçeklerle uyuşmadığını ifade etti.