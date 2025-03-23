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 | Kübra Çelepi

Emekli ikramiyesi e-Devlet'te! SGK son hazırlıklarını tamamladı: O tarihte hesaplarda olacak

Emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı öncesi e-Devlet'e 'Blokeli Emekli Maaşı' olarak yansıdı. Meclis'ten geçmesi gereken kanun teklifinden dolayı ikramiye bayram ödemelerinin 28 Mart'a kadar tamamlanması bekleniyor. 4 bin TL bayram ikramiyesi alacak emekliler, bu hafta mesai yapacak Meclis'ten haber bekliyor. SGK, henüz TBMM'den geçmeyen ödemeler için son hazırlıklarını tamamlıyor.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.03.2025
saat ikonu 10:30
|
GÜNCELLEME:
23.03.2025
saat ikonu 11:55

Emeklilerin 4 bin TL bayram ikramiyesi ödemeleri e-Devlet'e yansıdı. Meclis'te henüz tamamlanamayan işlem sonrası SGK hazırlıklarını tamamladı. Ödemeler 24 Mart tarihinde başlayacak. TBMM'nin açılışı salı gününe ertelenirken, gelecek hafta itibarıyla söz konusu düzenlemenin kabul edilmesi bekleniyor. Bayram ikramiyesi 3.000 TL ödenecek. 1.000 TL TBMM’de yasal düzenleme sonrası ödenecek.

EMEKLİLERİN BAYRAM İKRAMİYESİ E-DEVLET’E YANSIDI

Ramazan Bayramı öncesinde 4 bin TL bayram ikramiyesi alacak emekliler, Meclis’ten gelecek haberi bekliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), henüz TBMM’den geçmeyen düzenleme için hazırlıklarını tamamlarken, ödemeler e-Devlet’e “Blokeli Emekli Maaşı” olarak yansıdı.

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MECLİS’TE GECİKME YAŞANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik başlatılan soruşturmalar nedeniyle Meclis’te gerginlik yaşandı. Çok sayıda milletvekilinin oturumlara katılmaması sebebiyle, emekli bayram ikramiyelerini içeren kanun teklifinin kabulü tamamlanamadı. TBMM açılışı salı gününe ertelendi ve düzenlemenin önümüzdeki hafta içinde kabul edilmesi bekleniyor.

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EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Meclis’ten geçecek düzenleme, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanacak. Sonrasında SGK, ödemeleri emeklilerin maaş aldığı bankalara aktaracak.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı mensubu emekliler için ikramiye ödemeleri 28 Mart tarihinde tamamlanacak. Ödenecek tutar, e-Devlet’te “Blokeli Emekli Maaşlarınız” bölümüne eklenmiş durumda. Emekliler, belirtilen tarihlerde banka hesaplarından ikramiyelerini çekebilecek. Bayram ikramiyesi 3.000 TL ödenecek. 1.000 TL TBMM’de yasal düzenleme sonrası ödenecek.

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