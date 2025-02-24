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 | Kübra Çelepi

Emekli ikramiyesi için 13.705 TL detayına dikkat çekti! İsa Karakaş'tan 'Mutlaka' vurgusu

Ramazan Bayramı öncesi emeklilerin gözü bayram ikramiyelerinde. Süreç yaklaştıkça SSK, Bağkur ve memur emeklilerinin beklentileri yükseldi. SGK Başuzmanı İsa Karakaş, ikramiyeye mutlaka zam geleceğini ancak 4000 TL'yi aşmayacağını, en fazla 3720 TL olabileceğini ifade etti.

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KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 10:06

SGK Başuzmanı İsa Karakaş, 2025 yılı için Ramazan Bayramı ikramiyesinin artırılacağını ancak 4000 TL'yi aşmayacağını duyurdu. Karakaş, asgari ücrete göre hesaplanan rakamın 13.705 TL olması gerektiğini ancak bütçe kısıtlamaları nedeniyle devlet bunu karşılayamayacağını ifade etti.

BAYRAM İKRAMİYESİ 2025 NE ZAMAN YATACAK?

Emekli bayram ikramiyeleri bayramdan hemen önceki hafta hesaplara yatacak. Ramazan Bayramı ikramiyesinin 24-28 Mart tarihleri arasında hesaplara geçmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin ise 2-6 Haziran tarihleri arasında ödeneceği tahmin edildi.

ANKARA KULİSLERİNDE KONUŞULAN RAKAM

Ramazan Bayramı öncesi ikramiye ödemelerine haftalar kaldı. 16 milyondan fazla emekli bayram ikramiyesi için çıkacak zam kararını bekliyor. SGK Başuzmanı İsa Karakaş ikramiyeler için net rakamı verdi. 'Mutlaka zam olacak' diyen uzman isim 13.705 TL detayına dikkat çekti. "İkramiye artışının 4.000 TL’yi aşmayacağını söyleyebilirim" dedi. Açıklamaları şöyle;

EMEKLİYE 13.705 TL’LİK İKRAMİYE Mİ?

“İkramiyenin ilk ödendiği 2018 yılında asgari ücretin yüzde 62’sine denk gelirken bugünkü asgari ücretin sadece yüzde 13,58’ine tekabül etmektedir. Bu durumda asgari ücret bazında oransal olarak yüzde 48,42’lik bir kayıp söz konusudur. Demek ki bayram ikramiyesine hiçbir zam yapılmamış olsa dahi sadece asgari ücrete karşılık gelen oranı esas alınsa bugünkü değeriyle 13.705 TL olacaktı. Kanaatimce bu bayramda ödenmesi gereken en az ikramiyenin 13.705 TL olması daha adilane ve hakkaniyete uygun olacaktır.”

BAYRAM İKRAMİYESİNDE SINIR 4.000 TL

Zira 16 milyon 600 bini aşkın emekli ve hak sahibi olunca her kuruşun bütçeye getirdiği ilave yük olarak hesaplanmaktadır. Bu durumda ikramiye artışının en fazla 3.720 TL’ye kadar güncellenmesine cevaz verilmektedir. Refah payı ve seyyanen zam da verilmeyen emeklilerin tepkisinin bertaraf edilmesi yönünde teşkilat ve milletvekillerinin görüşleri doğrultusunda bu rakamın Cumhurbaşkanımızın inisiyatifiyle belki 4 bin TL’ye yükseltileceği konuşulmaktadır. Dolayısıyla ikramiye artışının 4.000 TL’yi aşmayacak.

Benim edindiğim bilgilere göre en az 3.500 TL’ye kadar mutlaka artış olacağı yönündedir. En yüksek artışın ise 3.720 TL olabileceği, 4.000 TL’nin ise çok yüksek bir ihtimal olmadığını ancak ihtimal dahilinde bulunduğunu söyleyebilirim.”

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Sıkça Sorulan Sorular

emekli ikramiyesi ne zaman 2025
2025 yılında Ramazan Bayramı 30 Mart'ta, Kurban Bayramı ise 6 Haziran'da başlayacaktır. Önceki yıllarda olduğu gibi, ikramiyelerin bayramlardan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması beklenmektedir. Bu durumda, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülmektedir.
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