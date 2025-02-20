Emekli ikramiyesi için seyyanen zam: Özgür Erdursun o rakamı işaret etti! Bu emekliler ikramiye alamayacak

Emekli Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyesi için gözler yetkililerden gelecek açıklamalara çevrildi. Bu yıl SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan yüzde 15.75'lik zam gibi bayram ikramiyelerine gelecek zam oranı da merak konusu oldu. Daha önce asgari ücreti ve emekli zammını nokta atışı ile bilen SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2025 ikramiye ödemeleri için net konuştu. Rakam vererek emekliye müjdeyi verdi.
Emekliler Ramazan ve Kurban bayramları olmak üzere yılda iki kez bayram ikramiyesi alıyor. Emekli bayram ikramiyesi zam oranı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. 16 milyon emeklinin ikramiyesi zamlanacak. Zamlı emekli ikramiye tutarları için tahminler gelmeye başladı. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun, emeklilere ödenecek ikramiye için en net açıklamayı yaptı.
Emekli maaş zamları ve çalışma hayatına ilişkin nokta atışı tahminleriyle bilinen Özgür Erdursun'un ikramiye tutarları hakkında açıklaması şöyle;
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Özgür Erdursun'un emeklilerin bayram ikramiyeleriyle ilgili açıklamalarında 4500 TL telaffuz edildi.
"Emeklilerin geliri çok düştü. Yüzde 15,75 emekli aylıklarında artış yapıldı. Devamında Temmuz ayına kadar emeklilerin aylıklarında bir artış olmayacak.
Bayram ikramiyesi 2018 yılında 1000 olarak başlatılmıştı. Geçen yıl ise 3 bin liraya yükseltilmişti.
Erdursun, emeklilik için Mart ayının ilk günlerinde dahi başvuranların Ramazan Bayramı ikramiyesi hakkını kaybedeceğini ifade etti. Yaptığı açıklamada, “Şubat ayında emeklilik müracaatında bulunanlar Ramazan Bayramı ikramiyesini alır, Mart ayında emeklilik müracaatında bulunanlar alamaz” dedi.