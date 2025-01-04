Emekli kök maaşı hesaplama: Yeni tutarlar e-Devlet'te! Düzenleme öncesi emekliler kök maaşını merak ediyor

04 Ocak 2025 14:35 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 14:59

SGK 4A, 4B Emekli kök maaşı hesaplama tablosu e-Devlet sorgulama robotu, milyonlarca emekli tarafından merak ediliyor. 2025 yılı itibariyle, emekli maaşlarına yapılacak zamlar ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile ilgili beklentiler netleşti. SSK Bağkur emeklileri ise düzenleme öncesi güncel emekli maaşı nasıl öğrenilir, sorusunun cevabını arıyor.

Türkiye​ İstatistik Kurumu aralık ayı enflasyon​ verilerini açıklamasının ardından 6 aylık enflasyon farkı ile ocak-temmuz dönemi memur maaş zammı​ netlik kazandı. Gözler en düşük emekli maaşı düzenlemesine çevrildi. 4A, 4B ve 4C emeklileri, maaşlarının güncel durumunu öğrenmek için e-Devlet üzerinden sorgulama yapmaya başladı. EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI NETLİK KAZANDI Türkiye'de Ocak-Temmuz 2025 tarihleri arasını kapsayan zam oranları belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 11.54 oranında zam yapılırken, SSK, Bağ-Kur, tarım emeklisi olanlar yüzde 15.74 oranında zam aldı. EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ BEKLENİYOR Emekli maaşlarına refah payı beklentisi ile ilgili konuşan Cevdet Yılmaz 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı düzenlemesi için tarih verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı en düşük emeklilik aylığı ile ilgili kanun çalışmasının Ocak ayı içerisinde tamamlanacağını ifade etti. E-DEVLET EMEKLİ KÖK MAAŞ HESAPLAMA YÖNTEMİ Milyonlarca emekli vatandaş ise kök maaşı bulma yöntemlerini merak ediyor. Kök maaş, ek ödemeler hariç tutularak hesaplanan emekli maaşıdır. 4A kök maaşı hesaplama yöntemi şöyle; e-Devlet’e giriş yapın ve “4A Emekli Aylığı” yazın.

“Detay” sekmesine gidin.

“5510 Ek 19 Miktarı” tutarını not alın.

Bu tutarı, 12.500 TL’den çıkararak kök maaşı bulun. 4B kök maaşı hesaplama yöntemi; e-Devlet’e giriş yapın ve “4B Emekli Aylığı” yazın.

İlk bağlantıya tıklayın.

"Ek Madde 19 İntibak Fark Tutarı” kısmındaki rakamı, 12.500 TL’den çıkararak kök maaşı hesaplayın. SGK'DAN EMEKLİ MAAŞI ÖĞRENME 4/a emekli maaşı SGK’nın resmi sitesi üzerinden; T.C. Kimlik Numarası, SSK Sicil Numarası, Baba Adı, Nüfus İl Bilgisi ve Doğum Tarihi bilgilerini girerek öğrenilebilir. 4/b emekli maaşı SGK’nın resmi sitesi üzerinden; uyg.sgk.gov.tr adresinden, T.C. Kimlik Numarası, Kurum Bilgisi ve Güvenlik Kodu bilgileri ile hesapla butonuna basarak öğrenilir. 4/c emekli maaşı SGK’nın resmi sitesi üzerinden; uyg.sgk.gov.tr/HizmetHesabi4c/ adresinden, doğum tarihi, cinsiyet, 4a çalışma süresi, başlangıç ve bitiş tarihleri gibi bilgileri ile sorgulanabilir. İlgili Haberler Son dakika: En düşük emekli maaşı ve refah payı için açıklama geldi! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarih verdi