Ekonomi
Emekli maaş farkı ödemeleri bugün hesaplarda! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emeklilerin merakla beklediği maaş farkı ödemelerine ilişkin takvimi kamuoyuyla paylaştı. Kurumun sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, maaş artışından kaynaklanan fark ödemeleri için bugüne işaret edilmişti.

Emekli maaş farkı ödemeleri bugün hesaplarda! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor
2026 yılı Ocak ayı itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, en düşük emekli aylığı 16 bin 881 liradan 20 bin liraya çıkarıldı. Yapılan artışla birlikte milyonlarca emekli ve hak sahibi maaşlarını yeni tutar üzerinden almaya başladı.

Söz konusu düzenlemenin mali boyutuna da değinilen açıklamada, maaş artışından doğan fark ödemeleri için yaklaşık 11,4 milyar liralık kaynak ayrıldığı bildirildi.

Emekli maaş farkı ödemeleri bugün hesaplarda! Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor

FARK ÖDEMELERİ BUGÜN HESAPLARDA

SGK tarafından yapılan bilgilendirmede, fark ödemelerinin emeklilerin maaşlarını aldıkları mevcut ödeme kanalları üzerinden gerçekleştirileceği ifade edildi. Buna göre emekliler ve hak sahipleri, maaş farklarını 4 Şubat 2026 tarihinden itibaren banka hesapları veya PTT şubeleri aracılığıyla tahsil edebilecek.

Kurum, yaptığı açıklamada tüm emeklilere hayırlı olması temennisinde bulundu.

#Ekonomi
