Emekli maaş farkı ortadan kalkıyor! Emeklilik dilekçesi verecek herkesi ilgilendiriyor: Hükümet harekete geçti

16 Eylül 2024 11:15 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:56

Bu yıl emeklilik dilekçesi verenlerin 2025 yılında verenlerden yüzde 30'luk bir farkla daha yüksek maaş alacaklarına dair söylentiler son günlerde gündemdeki yerini korurken yeni bir gelişme yaşandı. Ekonomi yönetimi, enflasyon kaynaklı emekli maaş farkını ortadan kaldırmak için kolları sıvadı. Yeni emeklilik düzenlemesi geliyor. İşte emekli maaşı için hayata geçecek yeni sistemin detayları.

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Emeklilik dilekçesinin verildiği tarihteki güncelleme katsayısı ömür boyu alınan emekli maaşı miktarı üzerinde etkili oluyor. Güncelleme katsayısına göre 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin 2025 yılında verenlerden yüzde 30'luk bir farkla daha yüksek maaş alacağı hesaplandı. Hükümet oluşan bu fark için harekete geçti. Bu düzenleme ile emeklilik başvurusu için 2024'te mi 2025'de mi verilmeli, tartışmaları son bulacak.

EMEKLİ MAAŞI DÜZENLEMESİ HAYATA GEÇECEK

Sigortalıların hak kaybı yaşamadan emekliliklerini ertelemelerini sağlayacak ve enflasyon kaynaklı maaş farkını ortadan kaldıracak sistem için çalışmalar başladı. En düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılmasının ardından gözler yeni emekli olacaklara çevrilmiş ve 2024 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin 2025 yılında verenlerden yüzde 30'luk bir farkla daha yüksek maaş alacağı söylentileri hız kazanmıştı.

2024 emekliler yılında bu mağduriyetin giderilmesi için de çalışmalar başladı. Emekliler için yeni maaş düzenlemesi geliyor. Ekonomim'de yer alan habere göre, ekonomi yönetimi, 2024 yılında emekli aylıklarının daha yüksek olacağı beklentisiyle dilekçe verecek sigortalılar için düzenleme yapacak.

SİGORTALILARIN HAK KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLECEK

İki yıl arasındaki yüzde 30 aylık bağlama oranı maaşlar için çok büyük bir oran. Yeni formül, sigortalıların bu hak kaybını yaşamasını engelleyecek. Eğer bu düzenleme olmazsa yüzbinlerce kişi yılbaşından önce emeklilik dilekçesi verecekti. Bu durum 15 milyonun üzerinde kişiye emekli aylığı ödeyen SGK'yı da zora sokacaktı.

ENFLASYON KAYNAKLI MAAŞ FARKI TARİH OLACAK

Gelen bilgilere göre, detayları henüz netleşmeyen düzenlemenin ana hatları şekillenmeye başladı. Buna göre, 2024 yılında enflasyon 2023’e göre daha düşük olacağı için 2024’te hesaplanacak emekli aylığı 2025 yılında hesaplanacak aylığa göre daha yüksek olacaktı. Çünkü emekli aylığı hesaplamada güncelleme katsayısı önceki yılın enflasyon verisine göre baz alınıyor.

Düzenleme ile bu kanunun maaş bağlama esaslarını düzenleyen hükümlerinde bir değişikliğe gidilecek. Böylece emekliliğe hak kazanan bir sigortalı hangi tarihte emekli olursa olsun, hak kazandığı tarihten itibaren geçen sürede hangi yıl emekli aylığı daha yüksek olacaksa maaşı o yılın güncelleme katsayısına göre maaş alacak.

ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞENE KADAR SÜRECEK

Düzenleme, aylıklarda enflasyon kaynaklı farkın oluşmayacağı seviyeye gelene kadar yürürlükte kalacak. Yani enflasyon tek haneye düşene kadar, yani emekli aylıkları hesaplamasında enflasyonun etkisinin olmayacağı döneme kadar devam edecek.