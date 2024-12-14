Emekli maaş farkına düzenleme yapılmayacak! Bakan Işıkhan'dan kritik açıklama: 15 gün sonra başvuran daha az alacak!

14 Aralık 2024 09:33 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 09:37

Emekli maaşlarında yüzde 30'luk fark tartışması gündemde yerini korurken Bakan Vedat Işıkhan'dan çok net bir mesaj geldi. Konuyla ilgili açıklama yapan Işıkhan, yeni bir düzenleme olmayacağını belirtti. Peki, 2024'te kimler emeklilik için dilekçe vermeli? Yüzde 30 fazla emekli maaş almak isteyenler için kritik detaylar...

Emekliler zam talebini açıkladı! TÜFE artı seyyanen zam çıkışı: Bu rakam şart oldu!

Emekliler zam talebini açıkladı! TÜFE artı seyyanen zam çıkışı: Bu rakam şart oldu!

Son dönemde emeklilik başvurularında yoğunluk yaşanıyor. 2024 ve 2025 yılları arasında emekli maaşlarındaki yüzde 30’luk fark, vatandaşları Sosyal Güvenlik Kurumlarına (SGK) yönlendirdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan​ ise konuya ilişkin çok net açıklamalarda bulundu.

MAAŞ BELİRLEME SİSTEMİNDE BAĞLAR KOPTU

Türkiye​ Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, Bakan Işıkhan emekli maaş farklarının özellikle enflasyon dönemlerinde yaşanan güncelleme katsayısı ile maaş artışları arasındaki bağın kopmasından kaynaklandığını belirtti.

EMEKLİ MAAŞLARINDA YÜZDE 30 FARK

Bakan Işıkhan, 2024 yılı için Ocak ayında emekli maaşlarına yüzde 49,25, Temmuz ayında ise yüzde 24,73 zam yapıldığını ve bu artışların toplamda yüzde 86,16’ya ulaştığını vurguladı. Ancak 2025 yılında primlerin 2024 yılı TÜFE oranının yüzde 45’i ve gelişme hızının yüzde 6’sına göre güncelleneceğini, bu güncelleme katsayısının ise yüzde 46,8 olacağını ifade etti. Bu durumun, 2024 ve 2025 yılları arasında emekli aylıkları arasında yaklaşık yüzde 30’luk bir farka yol açacağını açıkladı.

KİMLER EMEKLİ OLMALI, KİMLER BEKLEMELİ?

Uzmanlara göre, emeklilik kararı verirken mevcut zam oranları ve 2025’te oluşacak güncelleme farkı dikkatle değerlendirilmelidir. Özellikle şu gruplar için 2024 yılı içinde emekli olmak avantaj sağlayabilir:

1. AYNI İŞYERİNDE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER: Sosyal Güvenlik Destek Primi (SGDP) ile aynı işyerinde çalışmayı planlayanlar için 2024 yılında emeklilik dilekçesi vermek yüzde 30’luk maaş farkını önleyecektir.

2. BAŞKA İŞYERİNDE ÇALIŞACAKLAR: Mevcut işyerinde çalışmaya devam etme imkânı bulunmayanlar ve başka bir işyerinde SGDP ile çalışmayı düşünenler için de erken emeklilik avantajlı olacaktır.

3. TİCARET İLE UĞRAŞANLAR: Emekli olduktan sonra ticaret yapmak ya da işyeri açmayı planlayanlar için 2024’te emeklilik dilekçesi vermek daha kârlı olacaktır.

4. YAKIN GELECEKTE EMEKLİ OLMAYI PLANLAYANLAR: Emeklilik hakkı bulunan ancak birkaç yıl daha çalışmayı düşünenlerin, 2025’te oluşacak farkı göz önünde bulundurarak emekli olmaları önerilmektedir.