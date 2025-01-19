Emekli maaş ödeme takvimi işliyor: Zamlı maaşlar hesaplara geçmeye başladı! İşte tahsis numarasına göre ödeme günleri

19 Ocak 2025 12:15 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 12:46

Emekli maaş ödeme günleri ile SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı maaşlarını almaya başlıyor. Milyonlarca emekli için 2025 yılı ödeme takvimi belli oldu. Zamlı emekli maaşı ödemeleri başladı. SSK emeklisinin zamlı emekli maaşı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Bağ-Kur emeklisinin ödemeleri ise birkaç güne başlayacak. Emekli Sandığı (memur emeklileri) maaş ödemeleri ise ayın ilk günlerinde yapıldı. İşte tahsis numarasına göre SSK, Bağkur emekli maaş günleri.

Emekli maaşı ödeme takvimi 2025 yılı için belli oldu. Hem ocak ayı hem de temmuz ayı zamlı maaşların yatacağı günler netleşti. Zamlı emekli maaşı ödemeleri başladı. Memur emeklisi ay başında zamlı maaşını cebine koydu. SSK emeklisi zamlı ödemeleri birkaç gün önce başladı. Bağ-Kur emeklisi ise zamlı maaşını birkaç gün sonra hesaplarında görecek. İşte 4A-4B-4C emekli maaş farkı ödeme tarihleri.

EMEKLİ ZAMLI MAAŞLARI HESAPLARA GEÇİYOR

Ekonomi yazarı Faruk Erdem, emeklilerin 2025 yılı için zamlı maaş tarihlerini derledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığını yüzde 15,75 artırarak, 14 bin 469 liraya yükselttiklerini açıkladı.

Memur emeklisi ise yılın ilk yarısı için yüzde 11,54 oranında zam aldı. Memur emeklisi yeni maaşını ay başında aldı.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

SSK emeklisinin zamlı emekli maaşı ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı.

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

BAĞ-KUR EMEKLİSİNİN ÖDEMELERİ BİRKAÇ GÜN SONRA

Bağ-Kur emeklilerinden emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 5, 7 ve 9 olanlar, emekli maaşını her ayın 25'inde,

3 ve 1 olanlar ise her ayın 26'sında maaş almaya hak kazanır iken, 4, 6 ve 8 olanların maaşları ise her ayın 27'sinde,

Bağ-Kur emeklilerinin son maaş ödeme günü ise her ayın 28'inde,

emeklilik tahsis numarasının son iki hanesi 0 ve 2 olanlar da 28'inde maaş alacak.

EMEKLİYE ÖDEME TAKVİMİ 2025

OCAK AYI

1-5 OCAK: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

TEMMUZ ZAM AYI

1-5 TEMMUZ: Memur emeklilerine maaş, ay içinde zam farkı

3 TEMMUZ: Zam oranı belli olacak

15 TEMMUZ: Memurlara zamlı maaş

17-26 TEMMUZ: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 TEMMUZ: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

En düşük emekli maaşı için yapılan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra da farklar yatacak. Hazırlanan yasa taslağı ile taban maaş yüzde 15.75 oranında artırılarak 14.469 TL'ye çıkartıldı. Söz konusu tasarı komisyondan geçti. Genel Kurul aşaması bittikten sonra yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Emeklilere ödenecek farkların Şubat başında hesaplara yatırılması bekleniyor.