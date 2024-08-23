Emekli maaş zammı 2025 hesabı: SSK Bağ-Kur emeklisi için 3 farklı maaş formülü! İşte zamlı emekli maaşı tablosu

23 Ağustos 2024 15:16 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 15:30

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Merkez Bankası yılın 3.Enflasyon Raporu’nda 2024,2025 ve 2026 yıllarına ilişkin enflasyon tahminlerini açıkladı. Böylelikle SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2025’te uygulanacak zam oranı da hesaplanmaya başladı. Emekli maaş hesabı için 3 farklı formül konuşuluyor. İşte milyonları ilgilendiren zamlı emekli maaşı tablosu…

ENFLASYON RAKAMLARI ETKİLEYECEK

Emeklilere Ocak 2024’te yüzde 49,25 zam yapılırken temmuz ayında yüzde 24,73 zam yapıldı. En düşük emekli aylığı ise 10 bin liradan 12 bin 500 liraya çıkarıldı.

Maaşı enflasyon farkına rağmen en düşük emekli maaşının altında kalanların aylıkları ise Hazine desteği ile 12 bin 500 liraya tamamlandı.

Emekli maaş hesabı 2025 yılında da 2024 yılının ikinci yarısındaki enflasyon verilerine bağlı olarak belirlenecek. Memur emeklileri için yapılan maaş zammında toplu sözleşme farkı da etkili olacak.

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 HESABI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre temmuz ayında aylık enflasyon yüzde 3,23 olarak açıklandı. Geriye beş aylık veri kalmasına rağmen şimdiden hesaplamalar başladı.

Merkez Bankası 2025 yılı için enflasyon beklentisini yüzde 38 olarak açıklarken bu beklentinin üst sınırı yüzde 42 alt sınırı ise 34.

Merkez Bankası’nın yüzde 38’lik tahmininin gerçekleşmesi halinde SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2025’te yüzde 10,64 zam alacak.

Yüzde 42’lik tahmin gerçekleşirse zam oranı yüzde 13,84 olacak.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları anketinde yıl sonu için enflasyon beklentisi yüzde 43.31. Bu rakamın gelmesi halinde emeklilerin maaşlarına yüzde 14.89 zam yansıyacak.

3 FARKLI HESAP

İlk hesaplamaya göre, yüzde 38 olarak gerçekleşirse alınacak zam oranı yüzde 10.64 olacak. Örnek bir hesap yapılırsa maaşı 12 bin 500 TL olan bir emekli bu zamla ocak ayında 13 bin 830 TL alacak.

Enflasyon yüzde 42 çıkarsa zam oranı yüzde 13.84 olacak. En düşük emekli maaşını alan kişinin maaşı bu zamla 14 bin 230 olacak.

Yüzde 43.31’lik tahminin gerçekleşmesi halinde zam oranı yüzde 14.89 şeklinde hesaplanacak.

İŞTE ZAMLI EMEKLİ MAAŞ TABLOSU

Yenişafak'ta yer alan habere göre, mevcut maaşları üzerinden yapılacak zam oranlarına göre emeklilerin Ocak 2025'te alacakları maaşlar şu şekilde hesaplanabilir:

Mevcut Maaş: 12,500 TL

%10.64 Zamlı: 13,830 TL

%13.84 Zamlı: 14,230 TL

%14.89 Zamlı: 14,361.25 TL

Mevcut Maaş: 13,000 TL

%10.64 Zamlı: 14,383.20 TL

%13.84 Zamlı: 14,799.20 TL

%14.89 Zamlı: 14,935.70 TL

Mevcut Maaş: 15,000 TL

%10.64 Zamlı: 16,596 TL

%13.84 Zamlı: 17,076 TL

%14.89 Zamlı: 17,233.50 TL

Mevcut Maaş: 20,000 TL

%10.64 Zamlı: 22,128 TL

%13.84 Zamlı: 22,768 TL

%14.89 Zamlı: 22,978 TL

Mevcut Maaş: 25,000 TL

%10.64 Zamlı: 27,660 TL

%13.84 Zamlı: 28,460 TL

%14.89 Zamlı: 28,722.50 TL

Mevcut Maaş: 30,000 TL

%10.64 Zamlı: 33,192 TL

%13.84 Zamlı: 34,152 TL

%14.89 Zamlı: 34,467 TL