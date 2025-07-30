Emekli maaşı 41 bin TL olabilir! İsa Karakaş, 6 milyon kişiyi ilgilendiren detayı anlattı

4 milyona yakın kamu görevlisi, 2,5 milyonu aşkın memur emeklisini yakından ilgilendiren 1 Ocak 2026 ve 31 Aralık 2027 dönemi mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 8'inci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk oturumu gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, oturumda memur ve memur emeklilerinin beklentisi olan seyyanen zammın teklif edilmemesine ilişkin gelen eleştirileri dile getirdi.

Karakaş, konuya teklifte bile yer verilmemesi memur ve emekliler nezdinde Memur-Sen’in bilinçli olarak seyyanen zam vaadini unutturmaya çalıştığı algısını oluşturduğunu iddia etti.

Ayrıca Karakaş, sadece en düşük memur emeklisine ilişkin maddeye yer verilmesinin SSK-Bağ-Kur emekliliklerinde hâlen var olan en düşük/kök maaş sorunu gibi yeni sorunlara yol açacağını belirtti.

Karakaş, konutu bulunmayana kira yardımı yapılması konutu olana yardım yapılmaması gibi adaletsiz teklif için de tepkinin yoğun olduğunu söyledi.

EMEKLİ MAAŞI 41 BİN LİRA OLABİLİRDİ

Karakaş, seyyanen zam alacağının kişi başı 18.682 TL'yi geçtiğinin altını çizerek, seyyanen zam verilmiş olsaydı, bugün en düşük memur emekli maaşının 22.671 TL değil, 41.354 TL olacağını vurguladı.

Karakaş, 2023 Mart’ında başlayan EYT sürecinde birçok memur, seyyanen zammı almak için emekliliğini Temmuz ayına ertelediğini ancak seyyanen zammın yansıtılmaması nedeniyle emekliliklerini ertelediklerini söyledi.

KADROLAR KİLİTLENDİ, ATAMALAR BEKLEMEDE

Bu nedenle yüz binlerce memurun maaşlarındaki yüzde 40'a varan düşüş nedeniyle emekli olamadığını belirten Karakaş, bu durumunda kadroların boşalamamasına ve yeni atamaların olmaması sonucunu doğurduğuna işaret etti.