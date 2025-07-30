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 | Bengü Sarıkuş

Emekli maaşı 41 bin TL olabilir! İsa Karakaş, 6 milyon kişiyi ilgilendiren detayı anlattı

Emekli maaşı için geçerli olan yüzde 40’a varan düşüş nedeniyle binlerce memur emeklilikten vazgeçti. Atamalar durdu, kamu kadrolarında doluluk azalmıyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Memur-Sen’in teklifini eleştirdi ve seyyanen zammın önemine dikkat çekti.

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Emekli maaşı 41 bin TL olabilir! İsa Karakaş, 6 milyon kişiyi ilgilendiren detayı anlattı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 10:01

4 milyona yakın kamu görevlisi, 2,5 milyonu aşkın emeklisini yakından ilgilendiren 1 Ocak 2026 ve 31 Aralık 2027 dönemi mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 8'inci Dönem görüşmelerinin ilk oturumu gerçekleşti. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, oturumda memur ve memur emeklilerinin beklentisi olan seyyanen zammın teklif edilmemesine ilişkin gelen eleştirileri dile getirdi.

Emekli maaşı 41 bin TL olabilir! İsa Karakaş, 6 milyon kişiyi ilgilendiren detayı anlattı

Karakaş, konuya teklifte bile yer verilmemesi memur ve emekliler nezdinde Memur-Sen’in bilinçli olarak vaadini unutturmaya çalıştığı algısını oluşturduğunu iddia etti.

Emekli maaşı 41 bin TL olabilir! İsa Karakaş, 6 milyon kişiyi ilgilendiren detayı anlattı

Ayrıca Karakaş, sadece en düşük memur emeklisine ilişkin maddeye yer verilmesinin SSK-Bağ-Kur emekliliklerinde hâlen var olan en düşük/kök maaş sorunu gibi yeni sorunlara yol açacağını belirtti.

Emekli maaşı 41 bin TL olabilir! İsa Karakaş, 6 milyon kişiyi ilgilendiren detayı anlattı

Karakaş, konutu bulunmayana kira yardımı yapılması konutu olana yardım yapılmaması gibi adaletsiz teklif için de tepkinin yoğun olduğunu söyledi.

EMEKLİ MAAŞI 41 BİN LİRA OLABİLİRDİ

Karakaş, seyyanen zam alacağının kişi başı 18.682 TL'yi geçtiğinin altını çizerek, seyyanen zam verilmiş olsaydı, bugün en düşük memur emekli maaşının 22.671 TL değil, 41.354 TL olacağını vurguladı.

Emekli maaşı 41 bin TL olabilir! İsa Karakaş, 6 milyon kişiyi ilgilendiren detayı anlattı

Karakaş, 2023 Mart’ında başlayan EYT sürecinde birçok memur, seyyanen zammı almak için emekliliğini Temmuz ayına ertelediğini ancak seyyanen zammın yansıtılmaması nedeniyle emekliliklerini ertelediklerini söyledi.

Emekli maaşı 41 bin TL olabilir! İsa Karakaş, 6 milyon kişiyi ilgilendiren detayı anlattı

KADROLAR KİLİTLENDİ, ATAMALAR BEKLEMEDE

Bu nedenle yüz binlerce memurun maaşlarındaki yüzde 40'a varan düşüş nedeniyle emekli olamadığını belirten Karakaş, bu durumunda kadroların boşalamamasına ve yeni atamaların olmaması sonucunu doğurduğuna işaret etti.

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ETİKETLER
#emekli maaşı
#memur
#toplu sözleşme
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#8'inci Dönem Toplu Sözleşme
#Ekonomi
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