Emekli maaşı için intibak zammı sinyali! Aylıklara 30 puan eklenebilir: Aynı prim farklı maaş dönemi tarih olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde. İntibak zammı için ışıklar yeniden yandı. Meclis’te görüşülecek yeni yasa ile 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak. Yasa çıkarsa emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılması planlanıyor. Emeklilikte aynı prim, farklı maaş dönemi bitebilir. Şimdi tüm gözler Meclis’te.
Emekliler dikkat. İntibak zammı yolda. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın sunduğu İntibak Yasası Teklifi ile 2000 yılından sonra emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak. Teklif onaylanırsa bu emekliler yüzde 30'a varan zam alabilecek.
Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın sunduğu İntibak Yasası Teklifi, milyonlarca emekliyi sevindirecek düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Bu yasa çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için maaşlar yeniden hesaplanacak ve yüzde 30'a varan zam yapılabilecek.
Yıllardır "Aynı şartlarda çalıştık ama farklı maaş alıyoruz" diye ses yükselten emekliler için beklenen adım atıldı. İntibak Yasası, prim kazancı ve gün sayısı aynı olan emeklilerin maaşlarının eşitlenmesini amaçlıyor. Yani hangi yılda emekli olursanız olun, artık aynı şartlara sahip olanlar aynı maaşı alacak.
Yasa teklifinde sadece intibak değil, ayrıca 30 puanlık seyyanen bir zam da yer alıyor. Bu sayede maaşlar arasında adalet sağlanacak, emeklilerin alım gücü artacak. Özellikle düşük maaşla geçinmek zorunda kalan on binlerce emekli için bu düzenleme, ekonomik bir nefes olacak.
Yeni düzenleme, SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Hedef, yıllardır süregelen maaş adaletsizliklerini ortadan kaldırmak. İntibak Yasası sayesinde sadece maaşlar eşitlenmeyecek.
İntibak, hangi dönemde emekli olunursa olunsun, aynı prim gün sayısına ve kazanca sahip olanların aynı maaşı alması demek. Bu düzenleme sayesinde 2000 yılı sonrası emekli olan milyonlarca kişi için maaşlara yüzde 30 kadar artış bekleniyor.
Emeklilerin umutla beklediği bu tarihi teklif artık TBMM gündeminde. Yasanın akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Emekliler için adaletli ve güçlü bir gelecek adına bu adımın atılması, uzun süredir devam eden mağduriyetin de sonunu getirebilir. Şimdi tüm gözler Meclis’te. Bu tarihi teklifin akıbeti, önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.