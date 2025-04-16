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 | Kübra Çelepi

Emekli maaşı için intibak zammı sinyali! Aylıklara 30 puan eklenebilir: Aynı prim farklı maaş dönemi tarih olacak

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine müjde. İntibak zammı için ışıklar yeniden yandı. Meclis’te görüşülecek yeni yasa ile 2000 yılı ve sonrasında emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak. Yasa çıkarsa emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapılması planlanıyor. Emeklilikte aynı prim, farklı maaş dönemi bitebilir. Şimdi tüm gözler Meclis’te.

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KAYNAK:
Kübra Çelepi
|
GİRİŞ:
16.04.2025
saat ikonu 11:33
|
GÜNCELLEME:
16.04.2025
saat ikonu 11:38

Emekliler dikkat. İntibak zammı yolda. CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız'ın sunduğu İntibak Yasası Teklifi ile 2000 yılından sonra emekli olanların maaşları yeniden hesaplanacak. Teklif onaylanırsa bu emekliler yüzde 30'a varan zam alabilecek.

Emekli maaşı için intibak zammı sinyali! Aylıklara 30 puan eklenebilir: Aynı prim farklı maaş dönemi tarih olacak

EMEKLİLER İÇİN MÜJDE DOLU BİR GELİŞME MECLİS’E TAŞINDI

Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın sunduğu İntibak Yasası Teklifi, milyonlarca emekliyi sevindirecek düzenlemeleri beraberinde getiriyor. Bu yasa çıkarsa, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar için maaşlar yeniden hesaplanacak ve yüzde 30'a varan zam yapılabilecek.

Emekli maaşı için intibak zammı sinyali! Aylıklara 30 puan eklenebilir: Aynı prim farklı maaş dönemi tarih olacak

AYNI PRİM FARKLI MAAŞ DÖNEMİ TARİH OLABİLİR

Yıllardır "Aynı şartlarda çalıştık ama farklı maaş alıyoruz" diye ses yükselten emekliler için beklenen adım atıldı. İntibak Yasası, prim kazancı ve gün sayısı aynı olan emeklilerin maaşlarının eşitlenmesini amaçlıyor. Yani hangi yılda emekli olursanız olun, artık aynı şartlara sahip olanlar aynı maaşı alacak.

Emekli maaşı için intibak zammı sinyali! Aylıklara 30 puan eklenebilir: Aynı prim farklı maaş dönemi tarih olacak

30 PUANLIK SEYYANEN ZAM

Yasa teklifinde sadece intibak değil, ayrıca 30 puanlık seyyanen bir zam da yer alıyor. Bu sayede maaşlar arasında adalet sağlanacak, emeklilerin alım gücü artacak. Özellikle düşük maaşla geçinmek zorunda kalan on binlerce emekli için bu düzenleme, ekonomik bir nefes olacak.

Emekli maaşı için intibak zammı sinyali! Aylıklara 30 puan eklenebilir: Aynı prim farklı maaş dönemi tarih olacak

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ İÇİN FIRSAT

Yeni düzenleme, SGK, SSK ve Bağ-Kur emeklilerini kapsıyor. Hedef, yıllardır süregelen maaş adaletsizliklerini ortadan kaldırmak. İntibak Yasası sayesinde sadece maaşlar eşitlenmeyecek.

Emekli maaşı için intibak zammı sinyali! Aylıklara 30 puan eklenebilir: Aynı prim farklı maaş dönemi tarih olacak

İNTİBAK NEDİR? KİMİN MAAŞI ARTACAK?

İntibak, hangi dönemde emekli olunursa olunsun, aynı prim gün sayısına ve kazanca sahip olanların aynı maaşı alması demek. Bu düzenleme sayesinde 2000 yılı sonrası emekli olan milyonlarca kişi için maaşlara yüzde 30 kadar artış bekleniyor.

Emekli maaşı için intibak zammı sinyali! Aylıklara 30 puan eklenebilir: Aynı prim farklı maaş dönemi tarih olacak
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TÜM GÖZLER ŞİMDİ MECLİS’TE!

Emeklilerin umutla beklediği bu tarihi teklif artık TBMM gündeminde. Yasanın akıbeti önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Emekliler için adaletli ve güçlü bir gelecek adına bu adımın atılması, uzun süredir devam eden mağduriyetin de sonunu getirebilir. Şimdi tüm gözler Meclis’te. Bu tarihi teklifin akıbeti, önümüzdeki süreçte netlik kazanacak.

Emekli maaşı için intibak zammı sinyali! Aylıklara 30 puan eklenebilir: Aynı prim farklı maaş dönemi tarih olacak
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Sıkça Sorulan Sorular

2000 sonrası emekliye intibak zammı ne zaman verilecek?
Yeni düzenleme, emekliler arasında daha adil bir maaş dağılımı sağlayacak. Seyyanen zam 2000 sonrası emekli olanlara, maaşlarına ek olarak 30 puanlık bir seyyanen zam yapılacak.
ETİKETLER
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#emeklilik
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#maaş artışı
#İntibak
#Mehmet Tahtasız
#İntibak Yasası
#Ekonomi
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