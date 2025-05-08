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 | Bengü Sarıkuş

Emekli maaşı için rakam verdi! Özgür Erdursun'dan memur maaşı ve asgari ücret zammı için kritik açıklama

Son açıklanan enflasyon rakamlarının ardından memurlar memur maaşına ne kadar zam gelecek? diye merak ederken, çalışanlar asgari ücret ne kadar olacak? diye soruyor. Emekli kesim ise emekli maaşı zammı için Temmuz ayını bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun akıllardaki tüm bu sorular için açıklama yaptı.

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Emekli maaşı için rakam verdi! Özgür Erdursun'dan memur maaşı ve asgari ücret zammı için kritik açıklama
KAYNAK:
Dünya gazetesi
|
GİRİŞ:
08.05.2025
saat ikonu 09:35
|
GÜNCELLEME:
08.05.2025
saat ikonu 09:35

TÜİK, nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Nisan ayında enflasyon aylık yüzde 3, yıllık bazda 37,86 olarak gerçekleşti. Enflasyon verilerinin ardından en düşük emekli maaşı Temmuz itibarıyla ne kadar olacak? Asgari ücrete zam gelecek mi? Enflasyon oranı memur maaşına ne ölçüde yansıyacak? gibi sorulara cevap aranmaya başladı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emekli maaşı, memur maaşı ve asgari ücrete zam beklentisi hakkında açıklamalar yaptı. İşte detaylar...

İlk dört ayda SSK ve Bağ-Kur emeklile­rinin enflasyon farkının yüzde 13,36 olduğunu ifade eden Erdursun, Mayıs ve Haziran ayında çıkacak enflasyona göre Temmuz ayında bu farkların emekli aylıkla­rına yansıtılacağından bahsetti. Açıklamaya göre memur ve memur emek­lilerinde ise fark yüzde 12,29 oldu.

Emekli maaşı için rakam verdi! Özgür Erdursun'dan memur maaşı ve asgari ücret zammı için kritik açıklama

Temmuz ayında yüzde 17-yüzde 18 gibi bir enflas­yon farkının çıkacağını ifade eden Erdursun, "Temmuz ayında memur ve memur emeklileri yaklaşık yüzde 16, SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yaklaşık yüzde 17-18 ora­nında bir fark alır." dedi.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Bilindiği üzere asgari ücrete Ocak 2025'te yüzde 30 zam yansıtılmıştı. Erdursun, asgari ücrete zam yapılmaz ise diğer üc­retlilere de işveren tarafından zam yapılmayacağını ifade etti.

Emekli maaşı için rakam verdi! Özgür Erdursun'dan memur maaşı ve asgari ücret zammı için kritik açıklama

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında belirlenecek olan enf­lasyon oranları sonrasında en düşük emek­li aylığının 17.000-17.250 TL bandında ola­cağını söyleyen Erdursun, bu oranların emekli ve çalışanlar tarafında yetersiz olabileceği konusunda uyardı.

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